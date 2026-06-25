Lärare 4-6 Mellegården skola
Strömstads kommun, Mellegården / Grundskollärarjobb / Strömstad Visa alla grundskollärarjobb i Strömstad
2026-06-25
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Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Mellegården skola ligger naturskönt ca 15 km öster om Strömstad centrum. Det är en mindre skola med ca 100 elever och en fritidsavdelning med runt 40 elever. För oss är det viktigt att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, känna sig trygg och trivas hos oss. Alla eleverna är allas barn på vår skola. Vårt lilla lärarlag hjälper varandra över årskurserna och samarbetar på de sätt vi finns möjligt. Vi har även ett nära arbete med skolorna i Skee och ute på Rossö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du delar Mellegården skolas pedagogiska förhållningssätt där omsorg står i centrum för att stärka varje elevs egenvärde, empati och känsla av inkludering. Med ett medvetet och närvarande arbetssätt uppmärksammar du det som fungerar, sätter ord på framsteg och bygger förtroendefulla relationer.
Du är en viktig del i att skapa en positiv och trygg gemenskap både i klassrummet, i mötet med vårdnadshavare och tillsammans med dina kollegor. Genom ditt engagemang bidrar du till en miljö där alla känner sig sedda, hörda och betydelsefulla.
Med din kunskap, kreativitet och nyfikenhet väcker du lusten att lära. Du visar tålamod i processen och ser värdet i varje steg framåt. Du uppmärksammar och firar framgångar stora som små och gläds tillsammans med elever och kollegor när nya insikter och upptäckter tar form.
Som lärare på Mellegården skola har du en central roll i att bedriva undervisning av hög kvalitet. Tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar du undervisningen med fokus på varje elevs utveckling. Våra gemensamma fokusområden trygghet och studiero samt ökad närvaro en grund där lärande får växa och våra elever utvecklas.Kvalifikationer
Du är en skicklig och engagerad lärare med lärarlegitimation och har en tydlig förmåga att skapa starka, förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Genom ditt relationsskapande ledarskap bidrar du till en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Du har god erfarenhet av att arbeta med cirkelmodellen och använder den medvetet för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling. Med ett strukturerat och språkutvecklande arbetssätt stöttar du eleverna i att nå längre i sitt lärande.
Du är professionell, reflekterande och utvecklingsinriktad i din roll, och delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter till kollegor. Genom ditt engagemang och din pedagogiska skicklighet bidrar du aktivt till skolans utveckling.
För dig som uppfyller kriterierna finns möjlighet att ta nästa steg i din profession genom en förstelärartjänst, där du får ett utökat ansvar för att driva utvecklingsarbete och inspirera andra i det kollegiala lärandet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334271/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Kommun
(org.nr 212000-1405)
Mellegårdens Skola 1 (visa karta
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452 93 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstads kommun, Mellegården Kontakt
Rektor
Johan Wisenius johan.wisenius@stromstad.se 0526-19402 Jobbnummer
9979881