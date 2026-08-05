Lärare 4-6
Svalövs kommun, Kågeröd. / Grundskollärarjobb / Svalöv Visa alla grundskollärarjobb i Svalöv
2026-08-05
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I den här tjänsten arbetar du som lärare i årskurs 4-6 och undervisar i svenska, matematik och SO. Har du även kompetens och erfarenhet i NO är det meriterande. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Det är viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och olika elevers behov och förutsättningar i undervisningen. I uppdragen ingår att vara mentor för elever. Du är väl förtrogen med läroplan och övriga styrdokument. Du är van att arbeta i team och tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla skolans verksamhet med gemensamma mål. I dina arbetsuppgifter ingår också att samarbeta med elevhälsoteam, skolledning och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. Du är flexibel och ser möjligheter och sätter elevernas behov först. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Som person har du förmåga att arbeta självständigt och kan ta beslut inom ramen för din yrkesroll. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar respekt, hänsyn och utgår ifrån allas lika värde. Du är med och driver skolans förändringsarbete i relation till skolans utvecklingsplan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338009-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun, Kågeröd. Kontakt
rektor
Karin Kellander karin.kellander@svalov.se +46418475331 Jobbnummer
10022307