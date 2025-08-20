Lärare 4 - 6
2025-08-20
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-08-20Beskrivning
Vi söker dig som är trygg, stabil, kreativ och har god självinsikt.
Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen och tar ansvar för din uppgift. Du kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och är lugn, stabil och lågaffektiv i stressade eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Vi ser det som självklart att du har vana av att arbeta med barnens behov i centrum och att undervisa på ett sätt som gör att alla barn kan ta del av undervisningen. Du är van att arbeta digitalt och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Det är viktigt att kunna samarbeta med andra människor. Att vara utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Att skapa kontakter och underhålla relationer med kollegor, vårdnadshavare och barn. Att kunna uttrycka sig enkelt, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssna och vara mottaglig för motparten och situationen. Att ha god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.
I tjänsten är det viktigt att vara självgående, kollegial och ha en positiv attityd i sitt arbete samt arbeta efter verksamhetens mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innehåller undervisning i årskurs 4 - 6, även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten arbetar du som lärare i klass årskurs 4 - 6, även arbete i andra klasser och på fritids kan förekomma. Vi söker dig som vill ta ett ansvar som klasslärare och som vill vara en del i den mindre skolans alla arbetsuppgifter. Skolans format kräver ett flexibelt arbetssätt och att du lätt kan ställa om efter de behov som finns för dagen.
Huvudsakligen undervisning i klass , klassansvar och övriga arbetsuppgifter som sker tillsammans med övrig personal.
Arbetsplats
Sollerö skola är en liten skola med mycket möjligheter. Skolan präglas av glädje och samarbete. Värdegrundsfrågor och arbete med ledning och stimulans är grunden i vårt arbete för allas lika värde. Sollerö skola är en liten skola där möjligheter finns att vara ute mycket ute i naturen. Elever och personal arbetar tillsammans och skolan har förskola och fritids i samma lokal. Personalen är lösningsfokuserad och arbetar hela tiden för en likvärdig undervisning. Skolan har en liten idrottshall och eget kök. Resor till annan skola sker för viss undervisning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som lärare och är behörig på mellanstadiet.
Vana att arbeta med barn som har speciella behov.
Förmågor och färdigheter
Självständighet, flexibilitet, kollegialitet och en positiv inställning.
Kunskaper om aktuella styrdokument och lagstiftning. Övrig information
Körkort och tillgång till egen bil.
Rekrytering pågår under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
