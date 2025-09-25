Lärare 1-3 till Rambergsskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Rambergsskolan söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, svenska, engelska, bild, SO samt NO i årskurs 2. Tjänsten är vikariat under läsåret 2025/2026.
Du kommer vara en del av ett dynamiskt och samarbetande arbetslag, där du tillsammans med kollegor ansvarar för undervisning i årskurs 2 utifrån din ämnesbehörighet. Du ingår i ämneslag för att utveckla undervisningen i ämnet och säkerställa en progression i ämnet.
Som lärare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att skapa en trygg och stödjande miljö för eleverna, där de kan lyckas med sin utbildning. Du kommer att leda interaktionen mellan lärare och elever, sambedöma och delta i genomförandet av nationella prov, samt ingå i stadielag för samplanering och samarbetet kring rutiner och elever i stadiet.
Vi erbjuder en möjlighet att vara en aktiv part i skolans utvecklingsarbete, där du kan bidra till att forma undervisningen utifrån elevens behov och vara en del av ett team som arbetar för att öka måluppfyllelsen, ledarskapet i klassrummet, elevinflytandet och värdegrunden.
Som lärare hos oss kommer du att ha en stor variation av uppgifter, inklusive:
• Planera undervisningen, arbeta med för- och efterarbete, föra närvaro och vara ansvarig lärare för klass
• Genomföra och vara stöd i utvecklingssamtal för elever och vårdnadshavare, samt förberedelse- och efterarbete
• Möta föräldrar både didaktiskt och informativt
• Arbeta med extra anpassningar i klass, pedagogisk kartläggning/analys samt följa upp extra anpassningar och åtgärdsprogram tillsammans med specialpedagog/lärare
• Hantera kränkningsanmälningar, utredningar, rapporteringar samt hantera de konflikter som uppstår mellan elever
• Kontakta och föra dialog med föräldrar samt övrig personal kring eleverKvalifikationer
Du är legitimerad lärare 1-3 med behörighet att undervisa i matematik, svenska, engelska, bild, SO samt NO. Du har erfarenhet av undervisning och digitala verktyg.
Du är en person med stor flexibilitet som är van att arbeta tillsammans med elever utifrån en stor karta extra anpassningar. Du är duktig på att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är också engagerad, kreativ och vill vara en del av ett team som gör skillnad för elevernas framtid. Du kan driva skolutveckling och hålla i skolövergripande projekt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar sökande kontinuerligt under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC279973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Joachim Wadström joachim.wadstrom@grundskola.goteborg.se 070-785 71 82 Jobbnummer
9525533