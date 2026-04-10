Lärare 1-3 Bårslövs skola
2026-04-10
På grund av föräldraledighet söker vi nu en driven och engagerad kollega med legitimation och behörighet mot åk 1-3. Vi gör skillnad varje dag - vill du göra det tillsammans med oss?
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Bårslövs skola, den lilla skolan, arbetar vi för en vi-känsla och gemenskap. Vi utvecklar aktiva raster med rastaktiviteter för att skapa trygga raster där eleverna lär känna varandra över årskurserna. Vi satsar på språkutvecklande undervisning i alla ämnen och på fritidshemmet då språket ligger till grund för lärandet i alla ämnen. Hos oss möter du engagerade kollegor som tycker det är viktigt med nära relationer och glädje, vilket skapar den bästa motivationen för lärande. Vi vill att alla bidrar och tänker nya tankar och du förväntas att dela med dig kollegialt och bidra till verksamhetsutveckling. Tillsammans, utifrån våra olika kompetenser blir vi bäst för våra elever.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för undervisning utifrån din behörighet och skolans behov. Med din erfarenhet och kompetens kommer tjänsten innebära ett nära samarbete med kollegor på lågstadiet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mentor för en grupp elever (åk 2)
Ansvar för pedagogisk planering, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation och bedömningar.
Systematiskt arbete med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov i gruppen.
Skapa goda lärande- och tillgängliga lärmiljöer för eleverna, både i grupp och individuellt.
Arbetet i team sker både med kollegor i samma årskurs och i arbetslaget åk F-3. Vi skapar team där alla bidrar till helheten utifrån sina kompetenser, kollegialt stöttar varandra och delar med sig av kunskaper, idéer och tankar till förbättring.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare för årskurs 1-3.
Har hög digital kompetens och engagemang att dela med dig till kollegor.
Har ett genuint intresse för elevernas lärande och är beredd att utmana dig själv i ditt lärande.
Skapar en varierad och inkluderande undervisning som gör skillnad för eleverna.
Möter eleverna där de befinner sig och genom att inspirera, motivera och anpassa, hjälper dem att utveckla sina kunskaper och sin sociala förmåga.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande - så vänta inte med din ansökan.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 260811
Varaktighet: 270616
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Helsingborgs stad Kontakt
Tony Holmer tony.holmer@helsingborg.se Jobbnummer
9847019