Lärarassistent till Vallentuna gymnasium
2025-09-19
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och utveckla lärandet på Vallentuna gymnasium där det du gör syns och har betydelse för våra elever?
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
På Vallentuna gymnasium tror vi på att alla kan ta ansvar och vågar utmana varandra i vår gemensamma strävan att ge våra elever bästa möjliga utbildning.
Skolan har en organisation som ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet för att kunna erbjuda ett brett programutbud med hög kvalitet.
Välkommen att besöka vår hemsida för mer information. www.vallentuna.se/gymnasiet
Som lärarassistent är du en viktig del i att bidra till att Vallentuna gymnasium fortsätter utvecklas och du blir en viktig kugge i att få elever att lyckas i skolan och få utvecklas utifrån sin unika förmåga.
Du blir en del av det pedagogiska sammanhanget och är ett stöd både i och utanför klassrummet. I din roll bidrar du till att skapa en trygg miljö där elever trivs och lyckas med sina studier. Du tycker om att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara administrativt stöd till lärare och pedagogiskt stöd för eleverna i och utanför klassrummet. Exempel på arbetsuppgifter kan även vara dokumentation och vara stöttande i mindre grupper under och mellan lektioner. Du är mentor för en grupp elever och samarbetar med lärare och vårdnadshavare för att hjälpa eleverna att lyckas i sina studier. Du är behjälplig med utlån av läromedel i skolstarten och kontinuerligt under läsåret.
Du möter många olika människor, vilket innebär att du kan visa förståelse för deras behov och på vilket sätt du bäst kan hjälpa till, avlasta och underlättar för såväl lärare som elever. Du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat för alla i skolverksamheten. Du arbetar för allas lika värde och ett tillgängligt lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i gymnasieskola.
• Tidigare erfarenheter av att arbeta med ungdomar.
• God digital kompetens.
• Goda kommunikativa kunskaper.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Meriterande: Avslutad lärarassistentutbildning och erfarenhet av biblioteksverksamhet. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Du ser till individens och verksamhetens behov.
• God organisatorisk förmåga.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026.01.07 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2025.10.12.
För mer information kontakta:
Johan Klintberg, rektor, 08-58785501 johan.klintberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
