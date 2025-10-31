Lärarassistent till Mekanikerutbildningen
Om arbetsplatsen
Mekanikerutbildningen på Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder utbildningsinriktningar både mot personbil och mot tunga fordon.
Vi är ett arbetslag bestående av yrkeslärare, lärarassistent och språklärare där samarbete utifrån var och ens kompetens är en självklarhet. Vårt gemensamma mål är att våra elever ska klara sin utbildning och komma ut i en anställning.
Nu söker vi en engagerad lärarassistent till vårt arbetslag!
Har du erfarenhet från fordonsbranschen och vill vara med och forma framtidens mekaniker? Nu söker vi en praktiskt kunnig och pedagogisk resurs till vårt arbetslag.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för elevernas framtid.
Ett stöttande arbetslag med engagerade kollegor.
En varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vill du vara med och bidra på vår utbildning?
Dina arbetsuppgifter
Som lärarassistent hos oss blir du en viktig del av vårt arbetslag. Du kommer att arbeta tillsammans med yrkeslärare, språklärare och övriga kollegor för att stötta eleverna i deras lärande, framför allt i det praktiska arbetet i verkstaden.
Du hjälper eleverna att utveckla sina yrkeskunskaper, förstå verktyg och maskiner och känna trygghet i sitt framtida yrke som mekaniker.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från branschen och goda kunskaper inom mekanikeryrket.
Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta.
Har förmåga att skapa goda relationer och inspirera andra att nå sina mål.
Erfarenhet av att handleda eller utbilda elever är meriterande, men inget krav - det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att dela med dig av din kunskap.Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet från att ha arbetat praktiskt som mekaniker. Ha ett intresse av att dela med dig av dina kunskaper och ha pedagogisk insikt. Du ska vara en stabil och mogen som person. Du behöver tycka om att samarbeta, vara flexibel och självgående inom ditt område. För att trivas behöver du tycka det är viktigt att skapa goda relationer och alltid ha elevernas bästa i fokus. Övrig information
Meriterande är om du har vara handledare för elever under ditt yrkesverksamma liv.
