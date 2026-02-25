Lantbrukare, blandad drift

Nylanders Hönseri AB / Växtodlarjobb / Örnsköldsvik
2026-02-25


Publiceringsdatum
2026-02-25

Beskrivning av verksamheten
Hönsgård med 37000 höns
Vi söker dig som kan tänka dig att jobba med höns, inte är rädd för att jobba med kroppen och vill ha ett varierande arbete!
Du bör vara trygg en person med Social kompetens!
Dina arbetsuppgifter består av att sköta om hönsen så som utgödsling, skotta ströbädd, städning, packa ägg, mm. men även en del traktor körning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: myragard@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nylanders Hönseri AB (org.nr 556648-7533)
Banafjäl 137 (visa karta)
891 96  ARNÄSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Fredrik Nylander
myragard@hotmail.com

Jobbnummer
9764134

