Långtidsvikarierande undersköterska Röntgenhenheten | Tiohundra
2026-03-24
Är du en undersköterska som värdesätter en god arbetsmiljö och fina framtidsutsikter? Nu söker vi dig som vill arbeta på Norrtälje sjukhus röntgenavdelning!
Som undersköterska hos oss på röntgen kommer du få varierade arbetsuppgifter.
Du kommer delta i patientnära vård och behandlingar, men även arbeta en hel del administrativt. Du blir spindeln i nätet som har hand om allt från bokningar till att ha direktkontakt med patienter. Du kommer ingå i ett kunnigt team som värnar om en stöttande laganda.
Du kommer ersätta ordinarie personal som går på föräldraledighet, och eventuell förlängning kan erbjudas vid behov. Vi erbjuder under tiden du vikarierar en heltidstjänst på 40 timmar per vecka med bekväma arbetstider på dagtid.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Arbeta patientnära vid vård och behandlingar då du assisterar röntgensjuksköterskor och radiologer vid olika undersökningar och interventioner som utförs på röntgen.
Administrativa arbetsuppgifter som exempelvis tidsbokning och beställning av material.
Viss receptionsarbete.
Utföra delegerade arbetsuppgifter.
Ha kontakt med patienter via telefon samt alltid öppet.
Om vårt erbjudande:
För dig som har en heltidstjänst erbjuder vi friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi, annars regleras beloppet efter sysselsättningsgrad.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
Erfarenhet av att arbeta med akutflöden.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av steril teknik.
Du har ett gott bemötande och en förmåga att se helheten där andra fastnar i detaljer. Din samarbetsförmåga är god och du är bra på att kommunicera, vilket gör att du trivs att arbeta i team. Du står stadigt, arbetar strukturerat och är inte rädd för att ta egna initiativ när du ser att det behövs. Det i kombination med att du är flexibel gör dig till en mycket uppskattad kollega, då det krävs i och med skiftande arbetsuppgifter och varierande patientflöde.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje sjukhus är ett komplett akutsjukhus i hjärtat av Roslagen, omgivet av skärgårdsnatur med närhet till hav, friluftsliv och en charmig stadskärna - samtidigt som goda pendlingsmöjligheter, inklusive direktbussar från både Stockholm och Uppsala, gör det enkelt att ta sig hit. Norrtälje sjukhus får höga betyg av både patienter och medarbetare och är ett komplett akutsjukhus
Vi värnar om att du som medarbetare på vår avdelning ska få vara med och påverka verksamheten. Teamarbetet på röntgenavdelningen är avgörande för att patienterna ska få bästa vård och upplevelse av sitt besök. Vi har beslutat att satsa resurser på egen vår personal i stället för att ta in personal från bemanningsföretag, det tror vi gynnar utvecklingen och kvaliteten av patientvården på vårt fina sjukhus. Närheten, den personliga kommunikationen och teamet präglar vår klinik och vårt sjukhus. Vi har ett nära samarbete med akuten och vårdavdelningarna. Vi har också ett välutvecklat samarbete med övriga sjukhus i region Stockholm.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1920".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Sjukhus och primärvård, Röntgen Kontakt
Sara Jonsson Lyman 08-12326049
9816128