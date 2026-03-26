Landskrona
2026-03-26
Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Man med Huntingtons söker nu män och kvinnor till sin assistans grupp.
Tidigare erfarenheter av arbete med Huntingtons eller att du läst på om sjukdomen uppskattas.
Du ska vara 35 plus, vara självgående men även kunna samarbeta med dina kollegor - man jobbar alltid 2, vara frisk och fysiskt stark, flexibel, ansvarstagande, se ditt arbete som långsiktigt, förmåga och vilja att motivera till en aktiv vardag, behärskar svenska språket i till fullo i både tal samt skrift.
Arbetstider 08.00-20.00 samt 20.00-08.00 aktiv tid .
Vi söker även timanställda vikarier till sommaren .
Välkommen med din ansökan .
Rekrytering sker löpande, tillträde omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
212 35 MALMÖ Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
9822296