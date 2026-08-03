Landskapsarkitekt
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Arkitektjobb / Gävle Visa alla arkitektjobb i Gävle
2026-08-03
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Inom Livsmiljö Gävle arbetar vi för att skapa attraktiva, tillgängliga och hållbara livsmiljöer där människor vill leva, mötas och trivas. Våra medarbetare utvecklar stadens parker, torg, gator och offentliga platser och bidrar till ett tryggt, grönt och levande Gävle.
Nu söker vi en landskapsarkitekt som vill vara med och utveckla kommunens offentliga miljöer och skapa värde för dagens och framtidens Gävlebor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som landskapsarkitekt hos oss bidrar du till utvecklingen av Gävles offentliga miljöer och den mark som kommunen äger. Du arbetar med att utveckla hållbara, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer genom hela samhällsbyggnadsprocessen.
Arbetet bedrivs i projektform där du kan ha rollen som intern projektledare, beställare av konsult eller projektdeltagare. Du tar fram beslutsunderlag, utredningar och gestaltningsförslag både självständigt och tillsammans med andra kompetenser inom samhällsbyggnadsområdet.
I rollen kommer du bland annat att:
• leda eller delta i stadsmiljö- och utvecklingsprojekt
• ta fram program, utredningar och gestaltningsförslag för olika platser och miljöer
• bidra med landskapsarkitektkompetens i detaljplaner, exploateringsprojekt och bygglovsärenden
• handlägga och göra bedömningar i frågor som rör stadsmiljö, natur, tillgänglighet, dagvattenhantering och trygghet
• samordna och följa upp uppdrag som utförs av externa konsulter
• samverka med kollegor, myndigheter, konsulter, exploatörer och andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen
• delta i dialoger, presentationer och andra forum kopplade till stadsutveckling
Arbetet är omväxlande och ger dig stora möjligheter att påverka hur Gävles offentliga miljöer utvecklas, både idag och i framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som landskapsarkitekt eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för tjänsten.
Du har flerårig erfarenhet av arbete som landskapsarkitekt eller samhällsplanerare inom motsvarande område.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• projektledning, gärna enligt etablerade modeller såsom XLPM
• projektering i CAD och GIS-baserade verktyg
• visualisering i exempelvis Rhino, V-Ray, Enscape samt Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator och InDesign)
• arbete inom offentlig verksamhet
• arbete i Office-miljö
lokalkännedom om Gävle och dess utveckling
Personliga kompetenser
Analytisk
Du har förmåga att sätta dig in i komplexa frågeställningar där olika intressen, behov och förutsättningar behöver vägas samman. Du ser logik, samband och långsiktiga konsekvenser ur ett helhetsperspektiv och kan omsätta dina analyser till välgrundade bedömningar och förslag.
Kreativ och utvecklingsinriktad
Du har en stark konceptuell och designmässig förmåga och skapar nya idéer, perspektiv och lösningar. Du kan utveckla flera alternativa gestaltningsförslag utifrån platsens förutsättningar och projektets mål. Du ser möjligheter till förbättring och bidrar aktivt till utveckling av både offentliga miljöer och arbetssätt.
Strukturerad
Du planerar, organiserar och driver ditt arbete framåt på ett effektivt och målmedvetet sätt. Du arbetar enligt en tydlig process, prioriterar mellan arbetsuppgifter och säkerställer att leveranser håller hög kvalitet inom överenskomna tidsramar.
Samarbetsorienterad
Du har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att utveckla lösningar tillsammans med andra. Du samarbetar väl med olika professioner och aktörer, är lyhörd för andras perspektiv och bidrar till lösningar som skapar värde för helheten. Samtidigt har du förmåga att självständigt ta initiativ och driva frågor framåt inom givna ramar.
Kommunikativ
Du uttrycker dig tydligt och förtroendeingivande i både tal och skrift. Du har förmåga att presentera idéer, gestaltningsförslag och komplex information på ett sätt som är lätt att förstå för olika målgrupper. Du anpassar din kommunikation efter situation och mottagare och känner dig trygg i dialoger, presentationer och samverkansforum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse eller i december-26/januari-27.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Vision
Carina Busk Ottosson +4626178313 Jobbnummer
10018435