Läkare Business Developer

Läkare för rollen som Business Developer
Är du läkare och redo att ta nästa steg i din karriär? Vill du ta din läkarkompetens till en snabbväxande startup och bidra till att lösa några av vårdens största utmaningar? Då kan du vara den vi söker!
Om Zymego Zymego är ett snabbt växande startup och backas av ledande riskkapitalbolag som Industrifonden och Spintop.
Problemet vi löser är att upp till 15 % av alla vårdbesök står tomma pga. sena återbud. Samtidigt växer vårdköerna, och den administrativa bördan för vårdpersonalen ökar.
Vi har utvecklat en lösning som fyller sena återbud automatiskt. Med vår lösning kan patienter få en tidigare tid och själva hantera sina bokningar, vilket innebär färre tomma tider, avlastning för vårdpersonalen och kortare väntetider för patienterna. Hittills har vi kortat väntetider för patienter med 1700 år.
Nu expanderar vi i Sverige och Storbritannien och behöver en driven och analytisk person som kan hjälpa oss att fortsätta växa.
Om rollen som Business Developer
Som vår nya Business Developer blir du en nyckelperson som överbryggar gapet mellan den kliniska vardagen och vår teknik. Du kommer att arbeta tillsammans med vår grundare (Chief Medical Officer) och nära våra kundansvariga, för att förstå kundernas behov och omvandla dem till värdeskapande lösningar.
Dina huvuduppgifter inkluderar:
Skapa värde och driva tillväxt: Du analyserar klinikernas behov och identifierar var vi kan skapa störst nytta. Du är proaktiv, tänker strategiskt och undersöker hur produkten kan passa in i nya segment och marknader.
Bygga relationer: Du bygger förtroende och starka relationer med våra kunder genom att verkligen förstå deras utmaningar. Din utmärkta kommunikationsförmåga gör det lätt för dig att skapa nya kontakter och arbeta tätt med klinikerna för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet med hjälp av Zymego.
Analysera och optimera: Du har en unik förmåga att se hur Zymegos lösning kan integreras i klinikernas befintliga processer för att maximera effekten. Genom att analysera data, utvärdera resultat och kommunicera med klinikerna kan du säkerställa att vi kan leverera värde i nya segment och marknader.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har klinisk erfarenhet som läkare i Sverige eller Storbritannien och har en djup förståelse för vårdens utmaningar.
Är en entreprenör ut i fingerspetsarna och trivs med att arbeta i en dynamisk, snabbfotad miljö där snabba beslut fattas och ditt ansvar är stort.
Är resultatorienterad och har en analytisk förmåga som hjälper dig att identifiera möjligheter och lösa problem.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet/intresse av försäljning, kundsupport eller produktutveckling.
Vad vi erbjuder
Gör verklig skillnad: Du får bidra till att skapa enorm nytta för både patienter och vårdpersonal.
Frihet och flexibilitet: Vi arbetar med en hybridmodell som ger dig stor frihet att själv bestämma var du arbetar.
Direkt påverkan: Du får vara med och bygga något från grunden och direkt bidra till bolagets framgång.
Karriärutveckling: Möjlighet att lära dig allt som krävs för att bygga ett framgångsrikt techbolag från grunden. Ersättning
