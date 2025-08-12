Läkarchef till läkarenhet kirurgi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2025-08-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=svPubliceringsdatum2025-08-12Om företaget
Verksamhetsområdets uppdrag är att utreda och behandla patienter inom specialiteterna kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals samt urologi.
Vi har tre slutenvårdsenheter och fyra mottagningar och vård bedrivs i Borås och Skene. I Borås genomförs både i den akuta såväl som den planerade verksamheten och i Skene genomförs endast planerad verksamhet.
Läkarenhet kirurgi består av cirka 40 medarbetare fördelat på två läkarchefer och har fem sektioner: övre gastro, kolorektal, bröst/endokrin, kärl samt akut. Varje sektion leds av sen sektionsansvarig och inkluderar överläkare, specialister inom kirurgi, urologi och kärlkirurgi samt ST-läkare. Medarbetargruppen präglas av drivna individer med lång erfarenhet och hög kompetens.
Om vår lediga tjänst
Som läkarchef på läkarenhet kirurgi kommer du tillsammans med befintlig läkarchef att ha ett delat ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med ditt arbetslag med fokus på högkvalitativ vård. Du ingår i ledningsgruppen och arbetar nära övriga 13 chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling. Som chef på SÄS bidrar du även till förvaltningens utveckling och företräder fattade beslut. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, även rekrytering, kompetensförsörjning samt att vara delaktig i schemaläggningsarbetet. För administrativt stöd har du en administratör dedikerad till enheten.
Vidare kommer du ha ett samarbete med två utvecklingscontrollers, ekonomicontroller, HR-partner och ledningsstöd. Som läkarchef är du direkt underställd verksamhetschef för verksamhetsområde kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals.
Chefsuppdraget uppskattas till 40-60% och innebär delat ledarskap. Tjänsten kan kombineras med kliniskt arbete som specialistläkare inom kirurgi, urologi eller kärlkirurgi inklusive jourtjänstgöring.Profil
Du är i första hand läkare där det är meriterande med specialistkompetens inom kirurgi och erfarenhet av ledarskap och/eller chefsuppdrag. I andra hand innehar du en kandidatexamen inom hälso- och sjukvård som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med erfarenhet av ledarskap och/eller chefsuppdrag.
Vi förutsätter att du är en balanserad person med goda ledaregenskaper och har en förmåga att inspirera, engagera och skapa delaktighet. Förändringsledning och utveckling är naturliga delar av ditt chefskap och du tar vara på dina medarbetares kompetens och uppmuntrar till deras förmåga att driva förändrings- och förbättringsarbeten på enheten. Inom ramen för omställningen av sjukvården förväntas du ta ett ansvar i resan att utveckla verksamheten mot nya arbetssätt. Du är strukturerad, analytisk och har förmågan att verka i komplexa sammanhang, se helheten och arbeta strategiskt för mål och strategi. Kommunikation och lyhördhet är starka sidor hos dig och med ditt närvarande ledarskap bidrar du till ett gott arbetsklimat.
Vi värdesätter chefskap enligt VGR:s chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Intervjuer planeras genomföras 21 augusti och kommer att genomföras tillsammans med facklig representant. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3845". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals Kontakt
Eija Hägg, verksamhetschef 033-6164012 Jobbnummer
9454611