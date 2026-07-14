Lågstadielärare till Sätraskolan
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2026-07-14
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Sätraskolan är en F-9 skolan som ligger i Sätra längs röda tunnelbanelinjen. Skolan har haft en mycket positiv resultatutveckling och vi har goda förutsättningar att stötta eleverna på bästa sätt. På skolan finns även en anpassad grundskola, två lokala särskild undervisningsgrupp, en RSU grupp och tre CSU grupper. Skolan har ett högt söktryck och elevantalet är konstant vilket skapar arbetsro och trygghet.
På skolan arbetar personalen nära varandra i team för att skapa goda förutsättningar för eleverna och en sund arbetsmiljö för pedagogerna. Elevhälsan är välfungerande och skolan har ett stort antal specialpedagoger/ Speciallärare. Vi söker dig som vill arbeta på en skola där trygghet och känsla av samhörighet är viktig. Sätraskolan är en viktig plats som trygghets- och kunskapsnav för eleverna i Sätra och lever upp till begreppet " Skolan mitt i byn".
För att skapa goda möjligheter för eleverna att lyckas i inlärningen av grundläggande läsning och matematik behöver vi nu ytterligare en lågstadielärare. I det arbetslag där tjänsten är förlagd arbetar lärare och fritidspersonal gemensamt för att undervisningen på bästa sätt ska möta och stimulera alla elever. Arbetslaget har också tillgång till ett fint skolbibliotek som är anpassat för lågstadiet, speciallärare, en språkstudio och ett välfungerande EHT team.
Skolan har ett pågående utvecklingsarbete kring Ledning och stimulans och inkluderade lärmiljöer som handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever och vi ser gärna att du delar vår vision om det inkluderande klassrummet och den aktiva rasten.
Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med läsinlärning och har ett språkutvecklande perspektiv i din undervisning.
Våra elever har tillgång till Ipads och dessa används i de sammanhang där det är lämpligt ,men vi lägger stor vikt på balansen mellan analoga, kreativa och digitala arbetssätt.
För att trivas hos oss behöver du gilla att samarbeta, vara öppen och lyhörd i mötet med andra och dela vår tro på att medmänskliga relationer är viktiga. Sätraskolan är en skola med högt i tak och vi söker dig som vågar tänka i nya banor men också är intresserad av att sätta dig in i det pågående utvecklingsarbete.
Våra ledord är engagemang och ansvar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
• är legitimerad lärare med behörighet i ämnena SV/SVA och MA i åk 1-3
• har några års dokumenterad erfarenhet av läraryrket
• har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du har möjlighet att börja din tjänst redan i augusti så ange gärna det i ansökan.
Välkommen med din ansökan.
Besök oss gärna påsatraskolan@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Bogsätravägen 46 (visa karta
)
127 38 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Cecilia Westblad cecilia.westblad@edu.stockholm.se 076-1224231 Jobbnummer
10002622