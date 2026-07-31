Lagerpersonal till växande företag
Gourmand Stockholm AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-31
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Gourmand Stockholm är en livsmedelsleverantör. Vi förser Stockholms restauranger med kött-, fågel- och fiskprodukter.
Vi växer så det knakar och söker därför en stresstålig lagerarbetare att utöka vår personalstyrka med.
Du som söker behöver vara samarbetsvillig, lyhörd och ha god svenska i tal och skrift. Det förekommer tunga lyft under dagarna, god fysik är därför fördelaktigt att ha. Vi ser att du är en person som tar eget ansvar. Du har förmågan att planera ditt arbete. Vidare är du noggrann, positiv och förstår vikten av lagarbete.
Dina arbetsuppgifter består av visst arbete vid varumottagningen. Uppackning av mottaget gods samt orderplock i kyl- och frysrum anses som de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Eventuella leveranser inom närområdet.
Meriterande om du har arbetat som lagerarbetare tidigare och har kännedom om proteiner. B-körkort är önskvärt för leveranser i närområdet.
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag.
Tjänsten ska helst tillsättas omgående men hänsyn tas till eventuell uppsägningstid.
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Ansök endast via e-post.
E-post: rekrytering@gourmandstockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gourmand Stockholm AB
(org.nr 556922-5724)
Stormbyvägen 1 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gourmand Grön Stockholm AB Jobbnummer
10017310