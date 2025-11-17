Lagerpersonal Till Saab I Linköping
Uniflex AB / Lagerjobb / Linköping
2025-11-17
Är du en ordningsamt, driven och flexibel person med ett tekniskt intresse, då har du kommit rätt.
Nu letar SAAB efter sin framtida kollega till sin unika och spännande verksamhet inom logistik.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Du kommer att bli en del av logistics inom sektionen Aircraft Mechanics and Logistics i Malmslätt. Sektionens uppdrag är att försörja underhållssystemen med rätt utrustning så att förebyggande och avhjälpande underhåll av flygplan kan utföras hos kunder, slutanvändare och operatörer.
Tjänsten innefattar Dagtid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna är varierande men består huvudsakligen av:
• godsmottagning
• förrådshållning
• utlämning samt avsändning av material
• satspackning
• kundmärkningar
• enklare sammanbyggnadsarbete
Kundkontakt med både interna och externa kunder är en naturlig del av din vardag. I och med detta kan tjänsten komma att inkludera resor till Saabs andra sajter samt ut till kund.
Det finns stora möjligheter för utveckling inom SAAB samt av dina tidigare erfarenheter finns det möjlighet att driva något av de förbättringsarbeten som genomförs inom sektionen.
Vem är du?Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse samt är en flexibel och praktisk lagspelare som även kan arbeta på egen hand. Du har ett driv och en positiv inställning som gör att du ser lösningar istället för problem och är inte rädd för att hugga i. Ett sinne för ordning och reda är viktigt.
Krav för tjänsten är:
• Godkänd gymnasieexamen
• Erfarenhet av ritningsläsning
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B körkort
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av lagerarbete
• A och B-truckkort
• Erfarenhet av affärssystemet IFS Sherpa
• C&E körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
tjänsten är ett konsultuppdrag på minst 6 månader. Du blir anställd hos Uniflex, med goda chanser till förlängning alternativt fast anställning på Saab!
Om verksamheten
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som är verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Med över 19 000 medarbetare över hela världen är de tekniskt ledande inom många områden och satsar en femtedel av sina intäkter på forskning och utveckling.
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.
Sektionen Aircraft Mechanics and Logistics ingår i avdelning Ground Support Equipment (GSE) inom Aviation services. Avdelningen arbetar med affärer riktade mot underhållssystemen för Gripen, Försvarsmaktens flygplan och helikoptrar samt faciliteter och hangarer, med verksamhet i Linköping, Arboga och Östersund. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "65473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zoran Panic zoran.panic@uniflex.se 070-461 89 67 Jobbnummer
9607557