Lagerpersonal till Norrköping!
2025-11-29
Har du hög arbetsmoral, trivs med att jobba i ett högt tempo och söker en roll där du får arbeta fysiskt? Då kan detta vara möjligheten för dig! Vi söker nu en noggrann och driven person som vill bli en del av ett växande logistikteam i Norrköping. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Lagerpersonal är du en viktig del av logistikkedjan, med ansvar för att hantera varor från mottagning till utleverans. Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team där samarbete och effektivitet är nyckelord. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo och kräver precision & uthållighet.
Du erbjuds
• En långsiktig tjänst hos en stabil arbetsgivare
• Ett fysiskt och aktivt arbete där du utvecklar din logistiska kompetens
• Möjlighet att växa inom företaget för rätt perso
Dina arbetsuppgifter
• Pack och plock av produkter
• Kontroll av beställningar och lagerstatus
• Säkerställa ordning och reda i arbetsområdet
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst en avslutad gymnasieexamen
• Har hög arbetsmoral och gillar att arbeta i ett högt tempo
• Klarar av fysiskt arbete och trivs i en aktiv arbetsmiljö
• Är noggrann, ansvarstagande och har förmågan att hålla kvaliten även i monotona uppgifter
• Har god samarbetsförmåga och är pålitlig i din roll
Det är meriterande om du har
• Truckkort (A och B)
• Erfarenhet från liknande arbete
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller ett urvals test: ett personlighetstest. Testet är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
