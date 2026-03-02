Lagerpersonal i Västerås
2026-03-02
Har du svårt att sitta still och gillar jobb där det händer saker hela tiden? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Västerås. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret rullar på utan stopp
Du behöver inte ha gjort detta tidigare. Har du driv, bra energi och gillar att jobba praktiskt, så lär du dig snabbt.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Ett team som hjälps åt och håller tempot uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Det här vill vi se hos dig:
Att du är punktlig och tar ansvar
Att du trivs med fysiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan hoppa in med kort varsel
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa lagerstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
