Lagerpersonal
Vikströms Byggnadsställningar AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-06-24
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Vikströms Byggnadsställningar AB är ett renodlat ställningsföretag som utför samtliga moment vad gäller ställningar och väderskydd i Stockholmsregionen. Vi är för närvarande ca 35 fast anställda montörer och söker nu lagerpersonal för att förstärka vårt lager i Jordbro.
Vi har varit verksamma under 21 år och är fortfarande under en växande fas i Stockholms byggbransch.
Du som söker detta arbete ska vara serviceinriktad samt kunna arbeta under stundtals högt tempo. Flexibilitet är också en egenskap som är bra att ha eftersom arbetet är omväxlande.
Du tillsammans med vårt logistikteam kommer att utgöra navet i hela transportgången.
Arbetsuppgifterna denna tjänst erbjuder är packande av utgående och inkommande transporter på vårt lager i Jordbro samt utföra transporter med vår pick-up.
Truckkort är meriterande men ej ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: ansokan@vikstroms.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vikströms Byggnadsställningar AB
(org.nr 556739-7467), http://www.vikstroms.nu
Jordbrotorpsvägen 3 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977867