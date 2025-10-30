Lagermedarbetare säsonganställning
Andreas Stihl Norden AB / Lagerjobb / Lerum Visa alla lagerjobb i Lerum
2025-10-30
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andreas Stihl Norden AB i Lerum
, Göteborg
, Halmstad
, Arboga
, Västerås
eller i hela Sverige
STIHL är en pionjär inom maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor med nästan 100 års erfarenhet av innovation och visionen att göra det enkelt för de som arbetar i och med naturen. Via certifierade återförsäljare säljs bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmrar samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl konsumenter som professionella användare. Det är också världens mesta sålda motorsågsmärke sedan 1971. STIHL är en globalt ledande koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland samt återförsäljare på Island.
OM ROLLEN
Vi söker nu lagermedarbetare till vår säsong som vill göra skillnad! I denna roll får du jobba i huvudsak med uppgifter såsom plock och packning av produkter, viss truckkörning förekommer.
Hos oss arbetar vi i skift dag och kväll i tvåveckors perioder. Under vår högsäsong är det full fart, här har du chansen att bli en viktig del av vårt team, där vi tillsammans strävar efter att alltid leverera högsta kvalitet och bästa service.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och gillar att arbeta i team. Erfarenhet av lagerarbete och truckkort är ett krav, liksom datorvana. Vi vill att du talar och skriver både svenska och engelska.
För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din erfarenhet. Vi tror att du är en positiv, lösningsorienterad och hjälpsam person som tycker om att jobba tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du trivs med att ta ansvar och vågar ta egna initiativ när det behövs.
Ärlighet, ödmjukhet och att lyssna på kunden och kundens behov värderas högt. En Stihlare löser de problem som uppstår på ett effektivt sätt.
VARFÖR STIHL?
På vår arbetsplats är vi ett sammansvetsat team som värderar att alla, oavsett bakgrund och erfarenhet, bidrar till en inkluderande arbetsmiljö. Vi uppskattar ärlighet, ödmjukhet och viljan att alltid ge sitt bästa - mot både kunder och kollegor. Vill du vara en del av ett engagerat och stöttande team där du får utvecklas och bidra till något större? Välkommen till vårt lager i Stenkullen, Lerum!
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till vår framgång! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Stihl Norden AB
(org.nr 556283-6147) Arbetsplats
Stihl Sverige, Lager Kontakt
Pia Lundqvist +46313541255 Jobbnummer
9580677