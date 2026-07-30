Lagermedarbetare/Operatör till Boxon Tech i Dalby
Rosénssons Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Lund Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Lund
2026-07-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Bemanning AB i Lund
, Lomma
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Om Boxon Tech
Sedan grunden år 2004 har vi konsekvent varit i framkant när det gäller innovation inom fordonsförpackningsindustrin. Vi är specialiserade på lösningar som förbättrar effektiviteten i leveranskedjan och betydligt minskar transport-, hanterings- och förpackningskostnader.
Vår Mission: Vi är en förpackningspartner som tillför värde för våra kunder genom innovativa och hållbara lösningar.
Vår Vision: Att vara det mest innovativa och hållbara förpackningsföretaget med den bästa kundupplevelsen.
BoxonTech AB är ett expansivt företag i Dalby, som nu söker nya operatörer till formsprutningsfabriken. Du kommer ingå i ett arbetslag på ca 40 personer. Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Du kommer ta hand om färdig produkt. Du packar på pall enligt instruktioner. Arbetet innebär avsyning av producerade artiklar, packning, fylla på material till maskiner. Rapportering i affärssystem samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Du kommer att vara med att skapa banbrytande förpackningslösningar, skräddarsydda för att möta kundens specifika behov och utmaningar. Vårt tillvägagångssätt är systematiskt och säkerställer precision och effektivitet vid varje steg.
Personliga egenskaper
Som person är du noggrann och lyhörd. Du är observant och följer instruktioner. Du kan arbeta både ensam och i grupp. Du är arbetsvillig, lojal och kommer alltid i tid till ditt arbete. Du tar ditt arbete på stort allvar och är kollegial mot dina arbetskamrater. Du trivs med att arbeta i skift.
Meriterande
Meriterande om du är tekniskt intresserad.
Truckkort.
Tillgång till bil.
(Det går bra bussförbindelser från Malmö, Lund och Staffanstorp.)
Anställningsform
Heltid. Arbetet sker i 3 skift. Vi erbjuder månadslön, friskvårdsbidrag och andra förmåner, tjänstepension, försäkring, en framtid i ett innovativt och expansivt företag. Tidig morgon, sen kväll samt natt ingår i de olika skiften som rullar löpande. Lön enligt avtal samt OB tillkommer.
Start snarast så skicka gärna in din ansökan!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning.
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor, kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8150438-2123926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
247 50 DALBY Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Jobbnummer
10016416