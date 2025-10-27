Lagermedarbetare (extra)
2025-10-27
Är du en lagerarbetare som vill ha ett flexibelt extrajobb? Har du idag ett annat arbete eller studier på minst 50% och vill tjäna lite extrapengar? Vill du samtidigt komma till en arbetsgivare med kollektivavtal och bra förmåner? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder vi?
Ett flexibelt arbete som du kan anpassa efter dina studier eller annan sysselsättning
Ett långsiktigt extra-jobb
Kollektivavtal
En kunnig Konsultchef som finns med dig i varje steg på vägen i din anställning och vars ansvar är att se till att du trivs bra och utvecklas Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift består av orderplock
Övriga uppgifter tillkommer så som påfyllning mm
Arbetstider är mån-fre 07:00-16:00 och sön 09:00-18:00
Samarbeta nära med ditt team för att uppnå våra operativa mål, mätta mot företagets KPI:er. * Bidra till en kultur som arbetar med kontinuerlig förbättring av processer och arbetsmetoder.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, då du arbetar i ett högt tempo.
Måndagar är det störst behov och vi ser därmed att du kan arbeta måndagar.
Vad söker vi?
Du har idag en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller annat arbete på minst 50%.
Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan och kunna arbeta hela arbetspass.
Du förstår och talar svenska
Du är resultatinriktad och tycker att det är viktigt att göra ett bra jobb
Du har god fysik och känner dig bekväm med att hantera olika typer av teknisk utrustning
Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös
Meriterande:
Tidigare lagererfarenhet
Tidigare erfarenhet av service
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!
Vi ber er vänligen att inte ringa oss för att söka tjänsten. Det är enbart ansökningar via länken som behandlas.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Kontakt
Saga Runnberg saga.runnberg@logent.se Jobbnummer
9574842