Lagermedarbetare
2026-02-11
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Libera i Sverige AB är ett bemannings- och rekryteringsbolag specialiserat inom lager, logistik och produktion. Libera samarbetar med både större och mindre företag och erbjuder trygga anställningar med kollektivavtal, tydliga arbetsvillkor och möjlighet till vidare anställning hos kundföretag.
Plats:
Lidingö, 100 % arbete på plats
Vem vi söker:
Arbetsuppgifter
• Plock och pack av läkemedel
• Sortering, paketering och returhantering
• Arbete på olika lageravdelningar enligt fastställda rutiner
• Följa skriftliga instruktioner och säkerställa korrekt hantering av produkter
Kvalifikationer
• Svenska på medelnivå (kan delta i enklare samtal samt läsa och förstå instruktioner)
• God fysisk förmåga (arbetet innebär att stå och gå hela arbetspass, samt ibland tyngre lyft)
• Noggrannhet och ansvarstagande i arbetet
• Ingen engelska krävs
Meriterande:
• Truckkort (A1-A4)
• Tidigare erfarenhet av lager- eller produktionsarbete
Profil
• Praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
• Noggrann, strukturerad och säkerhetsmedveten
• Kan arbeta självständigt men även fungera väl i team
• Flexibel och villig att arbeta enligt givna rutiner
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• Heltidsanställning (100 %)
• Visstidsanställning via bemanning i 6 månader, med möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget
• Arbetstider dagtid - inklusive vardagar och helg
• Arbetskläder tillhandahålls
• Lön enligt kollektivavtal
• Löpande rekrytering med kontinuerligt behov
Viktigt:
Denna tjänst ingår i ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja nyanlända tredjelandsmedborgare i att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Kandidater som tillhör målgruppen uppmuntras att söka.
Detta är ett heltidsjobb.
