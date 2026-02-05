Lagermedarbetare
Enheten för kommunservice, Måltidsservice
Måltidsservice i Västerviks kommun söker lagermedarbetare till vår speceributik, placerad vid Ludvigborgsskolans centralkök.
Vill du ha ett jobb där du får röra på dig, arbeta i ett härligt team och bidra till att våra kunder får rätt varor i rätt tid? Då är du den vi söker!
Efter lång och uppskattad tjänstgöring hos oss går två av våra erfarna medarbetare i pension. I samband med detta söker vi nu nya engagerade medarbetare som vill bli en del av vår verksamhet och bidra till vårt fortsatta arbete.
Hos oss på Måltidsservice är vi stolta över att skapa en trivsam arbetsmiljö där vi hjälper varandra och har kul på jobbet. Vi letar efter dig som gillar ordning och struktur, men också uppskattar ett arbete med tempo och variation.
Som lagermedarbetare är du en viktig del av vår verksamhet. Du kommer bland annat att arbeta med att ta emot och/eller skicka vidare varor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att plocka, packa och färdigställa olika varor till våra interna kunder i kommunen.
Andra uppgifter som ingår är:
• Arbeta i kylar och frysar vid upplockning av varor
• Plocka beställningar och förbereda leveranser
• Göra beställningar till vår huvudgrossist
• Återkoppla vid felaktiga leveranser
• Ha kontakt med våra kunder och transportör för utleveranser
• Sortera och märka upp produkter
• Hålla ordning och reda i lager och butik
• Inventera och rapportera in leveranser
• Se till att rutiner ska följas och att egenkontroller genomförs och dokumenteras
• Städning och disk ingår även som en naturlig del av arbetet
Din kompetens
Vi söker dig som har utbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet alternativt försäljning-och serviceprogrammet eller relevant utbildning kompetens /erfarenhet som arbetsgivararen bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av lager, logistik eller livsmedelshantering (HACCP).
Som person så är du strukturerad, självgående, har god samarbetsförmåga samt ett serviceinriktat bemötande. Du har lätt för att hålla ett gott humör även när tempot är högt samt flexibelt kan växla mellan olika arbetsuppgifter. Vi värdesätter egenskaper som att du är lösningsorienterad och nyfiken på att lära dig nytt.
Du har även en hög personlig mognad då arbetet som lagermedarbetare innebär att du har den totala översikten och ansvaret av lagret samt beställningar. Du har även förmågan att tänka nytt och bidra med idéer för att förbättra logistiken, skapa effektivare rutiner och minimera svinn i lagret.
För oss är det viktigt att du är noggrann och har stor respekt för produkterna.
För den här tjänsten så krävs det att du har grundläggande datorvana då vi arbetar i flertalet system. Det kommer att finnas möjlighet till upplärning i dessa. Det krävs också att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Det är ett aktivt arbete och det kan förekomma tunga lyft och mycket rörelse - perfekt för dig som gillar att hålla i gång!Övrig information
B-körkort med vana av manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Det krävs även att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag med rullande schema:
6.30-15.00, 07.00-15.30 eller 07.30-16.00.
Vi som arbetsgivare kommer att ge dig en trygg anställning med goda förmåner.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd här, Jobba hos oss (https://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Är du nyfiken på Västervik? Besök den här länken! Västervik (https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/)
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till Måltidsservice!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
