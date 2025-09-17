Lagermedarbetare
Nu är vår kund i Alvesta i en expansiv fas och behöver ännu en medarbetare till sitt team på lagret!Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du att spela en viktig roll i vår logistik och varuförsörjning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Truckkörning
• Mottagning av varor: Ta emot och kontrollera inkommande leveranser mot följesedlar.
• Lagring: Placera varor på rätt platser i lagret för att säkerställa en effektiv och organiserad lagerhantering.
• Plockning och packning: Plocka varor enligt order och packa dem för distribution, samt förbereda dem för frakt.
• Inventering: Delta i regelbundna inventeringar och rapportera eventuella avvikelser.
• Underhåll av arbetsmiljö: Hålla lagret rent och ordnat samt följa säkerhetsföreskrifter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Tolerans för Fysiskt Arbete: Personen trivs med fysiskt krävande arbete och känner sig bekväm med att stå, gå och lyfta under hela arbetsdagen.
Hög Arbetskapacitet: Tycker om att arbeta i ett högt tempo och kan anpassa sig till förändrade arbetsuppgifter, vilket gör att alltid håller sig produktiv och effektiv.
Lagspelare: Trivs i grupp och har en god samarbetsförmåga. Personer som passar in här bidrar gärna till teamets gemensamma mål och stöttar sina kollegor.
Noggrannhet och Ansvar: Har en uppmärksamhet på detaljer och tar ansvar för sina arbetsuppgifter, vilket är viktigt för att säkerställa korrekt plockning och lagring av varor.
Tidigare Erfarenhet: Om personen har erfarenhet inom lager eller logistik, är detta en fördel, men det är inte alltid ett krav. En vilja att lära sig och utvecklas är avgörande.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och börjar med en provanställning hos Wikan Personal förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Urvalet sker löpande så ansök redan idag!
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
