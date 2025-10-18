Lagermedarbetare - Plock & Pack (E-handel)
Är du en positiv person som trivs i ett högt tempo och inte är rädd för att ta i? Då kan detta vara jobbet för dig!
Ortosbutiken.se är en snabbväxande e-handelsbutik specialiserad på ortoser så som knäskydd, skoinlägg och fotledsstöd. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att hitta prisvärda produkter som lindrar besvär och förbättrar vardagen.Om tjänsten
Vi på Ortosbutiken.se söker en engagerad och flexibel person till vårt lager i Skövde. Som lagerpersonal blir du en viktig del av vårt e-handelsteam. Du ska vara bekväm med att stå upp och arbeta effektivt hela dagen.
Arbetet är fysiskt, och emellanåt förekommer tunga lyft. Du behöver därför ha god fysik och vara bekväm med att bära kartonger som väger 20-30 kg ned för en trappa, eftersom vårt lager ligger i en källarvåning. Trappan är brant, vilket innebär att man inte kan använda pirra eller andra hjälpmedel, utan måste bära lådorna för hand.
Arbetstiderna förläggs mellan 08:00 och 17:00, måndag till fredag.
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att arbetstiderna varierar beroende på behov. Vi ser helst att du som söker kan börja omgående och har ett intresse av att på sikt övergå till en heltidsanställning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Plock och pack av kundbeställningar
Mottagning och registrering av varor
Returhantering och inventering
Säkerställa att lagret hålls i ordning
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande men ej ett krav)
Är positiv, noggrann och ansvarsfull
Trivs i ett högt arbetstempo
Är självgående men fungerar bra i team
Har god fysisk form då du står upp och arbetar hela dagen
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En trivsam och energifylld arbetsmiljö
Behovsanställning med möjlighet till heltidsanställningSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till peter@ortosbutiken.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
