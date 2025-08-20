Lagerarbete/produktion
2025-08-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Söker du ett praktiskt arbete med variation och där du tillhör ett personligt sammanhang? Och är du öppen för att tillhöra ett företag med anrikt varumärke och spännande produkter? Ja, då kan detta jobbet kanske vara något för dig!

Dina arbetsuppgifter
Vi önskar förstärka vårt lagerteam i Gemla! Här jobbar vi med såväl godsmottagning som orderhantering. Med framförallt plocktruck säkrar du upp att rätt produkter levereras i rätt tid och utifrån kundens övriga krav och önskemål. Viss godsmottagning, och exempelvis även containerlossning, ingår också i jobbet.
Vägg i vägg finns också vår egen produktion med fokus på Mickis produktutbud och även viss legotillverkning inom trä. Lager och produktion jobbar ofta över gränserna - och vi söker en ny kollega som är öppen för arbetspass främst inom lager men ev även produktion. Jämfört med andra arbetsplatser erbjuder jobbet också en viss frihet generellt.
Du kommer arbeta med erfarna kollegor och i en trivsam miljö. I det större perspektivet arbetar du på en intressant arbetsplats med personlighet och samarbete över avdelningsgränserna.
Utannonserad vakans är tidsbegränsad men men med förhoppningar om övergång till framtida fast anställning. Tillträde behöver kunna ske omgående/tidigt sept månad.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• Relevant yrkeserfarenhet. Erfarenhet från produktionsarbete/träindustri är meriterande.
• Truckkörkort (A1-A4 och B2-B3)
• God samarbetsförmåga och vilja till utveckling.
• Fullgjord gymnasieutbildning (önskvärt).
• B-körkort bil.
Dina personliga egenskaper är förstås väldigt viktiga för oss: Rätt person har stort engagemang, eget driv och du tar ansvar för att hela teamet ska trivas och lyckas tillsammans. Att du är noggrann och kvalitetsmedveten tar vi förstås också för självklart. Övrig information
Visstidsanställning tom jan 2026, heltid. Arbetstider vardagar dagtid. Lönesättning enligt kollektivavtal. Placeringsort: Gemla.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Aronsson, tfn 0470-70 41 50 (vxl). Vid frågor om status i rekryteringsprocessen i sig är även vår HR-resurs tillgänglig: Björn Pettersson (Human Solutions AB), 0470-78 78 11. Vi arbetar med löpande urval så sök tjänsten snarast, dock senast 2 sept 2025.
Välkommen med din ansökan!
Vi utvecklar leksaker under våra egna varumärken Micki, Lundby, Skrållan och Rubens Barn men också figurer som Pippi Långstrump, Bamse, Babblarna, Bluey och Hello Kitty.
Hos oss blir du en del av ett familjeföretag som funnits sen 1944. Vi är idag cirka 40 anställda och vårt huvudkontor finns i Gemla, knappt 1,5 mil utanför Växjö. Här finns bl.a. produktutveckling, lager och viss produktion, i vår egen leksaksfabrik.
Efter 80 år är Mickis vision fortfarande densamma: Glada, lekfulla barn i en trygg värld. Varje leksak vi skapar, utvecklar vi med stor kärlek och omsorg om dom små människorna som ska leka med dom. Med noga framtagna, lekfulla detaljer vill vi väcka barnets nyfikenhet, kreativitet och lekglädje. Vi lägger också stor vikt vid kvalitet och säkerhet, för att skapa leksaker som tål att ärvas av nya generationer av lekfulla barn. Ersättning
