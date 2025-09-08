Lagerarbete, extrajobb Vänersborg
2025-09-08
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi lagermedarbetare till vår kund på Trestad Center. Om du är intresserad av ett extrajobb som lagerarbetare vid sidan om dina studier eller din andra sysselsättning är du mer välkommen att söka hit.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos en vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV.
Arbetstiderna : Tjänsten innebär varierande arbetstider - dag, kväll och natt - samt kortare pass. Flexibilitet är viktigt då behoven kan skifta.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av:
Truckkörning
Godshantering med paketering och lagerplock
Inventering
Orderplock
ContainerlossningKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
50% huvudsaklig sysselsättning (studier/annat arbete/Pensionär)
Kan arbeta i grupp och självständigt
TruckkortKörkortskrav
Tillgänlighet minst 2 dagar i veckan (Helpass ex.vis 8-17)
Varierande arbetstider (morgonskift, kvällsskift och nattskift)
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med digitala lagerhanteringssystem.
Personliga Egenskaper
Noggrann och strukturerad, du arbetar metodiskt och ser till att allt utförs korrekt.
Du är snabb på att anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden.
Du bidrar till en god arbetsmiljö med din positiva inställning och samarbetsvilja.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
