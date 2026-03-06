Lagerarbetare till reservdelslagret
2026-03-06
Vill du arbeta i ett företag som växer?
Just nu söker vi på Uniflex en medarbetare till reservdelshanteringen hos vår kund strax utanflör Vetlanda. Rollen är en viktig del av verksamhetens logistik och passar dig som gillar både praktiskt arbete och administrativa uppgifter.
Företaget befinner sig i en expansiv fas och behöver nu förstärka sitt team. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du bidrar till att reservdelar når kunder och serviceorganisation på ett effektivt och välorganiserat sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera plockning och packning av reservdelar inför leverans
Registrera och uppdatera information i affärssystemet Jeeves
Ta hand om orderadministration och boka transporter
Ta emot och registrera inkommande leveranser till lagret
Kontrollera lagersaldon genom återkommande inventeringar
Vara delaktig i utveckling av arbetsrutiner och förbättringar i arbetsflödet
Vi söker en person som är ordningsam, noggrann och tar ansvar för sitt arbete. Du trivs med att planera och organisera dina uppgifter samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor när det behövs.
Eftersom arbetet innehåller både lageruppgifter och administrativa moment är det viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta i olika datasystem. Du har ett strukturerat arbetssätt och ser till att varje leverans hanteras korrekt och i tid.
Personliga egenskaper väger tungt i denna rekrytering. Vi tror att du uppskattar en arbetsplats där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen och där alla arbetar tillsammans för att nå gemensamma resultat.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra mer om vad just du kan bidra med! Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
