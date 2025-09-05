Lagerarbetare till Derome

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal
2025-09-05


Visa alla lagerjobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige

Är du självgående, ordningsam och trivs att jobba utomhus? Då kan du vara den lagerarbetare vi söker till Derome!

Vi söker nu två självständiga och ordningsamma lagerarbetare till Derome i Mölndal. Derome erbjuder ett heltäckande utbud som sträcker sig från skogsförädling och produktion av trä-, bygg- och industriprodukter till maskinuthyrning och bygglogistik. Som lagerarbetare arbetar du självständigt och spenderar majoriteten av din arbetstid utomhus. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Derome.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
• Orderplock av bygg- och järnvaror
• Hantering av leveranser och godsmottagning
• Lagerhållning, sortering och inventering

Vi söker två personer - en för skiftarbete och en för kvällsarbete. Arbetstider för kvällspass är 14:30-00:00, medan dagpassen främst är mellan 05:30-14:30. Tillträde i tjänsten är med start omgående.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och som har god vana vid att ta eget ansvar. Du är en person som både kan arbeta självständigt och även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Rollen innebär att du till stor del arbetar utomhus, vilket kräver att du är flexibel och trivs i en varierande arbetsmiljö oavsett väderförhållanden.

Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har materialkunskap inom bygg/järnvaror
• Har tidigare erfarenhet av lagarbete

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Julia Alex
goteborg.bluecollar@studentconsulting.com

Jobbnummer
9494538

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):