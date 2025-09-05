Lagerarbetare till Derome
Är du självgående, ordningsam och trivs att jobba utomhus? Då kan du vara den lagerarbetare vi söker till Derome!
Vi söker nu två självständiga och ordningsamma lagerarbetare till Derome i Mölndal. Derome erbjuder ett heltäckande utbud som sträcker sig från skogsförädling och produktion av trä-, bygg- och industriprodukter till maskinuthyrning och bygglogistik. Som lagerarbetare arbetar du självständigt och spenderar majoriteten av din arbetstid utomhus. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Derome.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
• Orderplock av bygg- och järnvaror
• Hantering av leveranser och godsmottagning
• Lagerhållning, sortering och inventering
Vi söker två personer - en för skiftarbete och en för kvällsarbete. Arbetstider för kvällspass är 14:30-00:00, medan dagpassen främst är mellan 05:30-14:30. Tillträde i tjänsten är med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och som har god vana vid att ta eget ansvar. Du är en person som både kan arbeta självständigt och även ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Rollen innebär att du till stor del arbetar utomhus, vilket kräver att du är flexibel och trivs i en varierande arbetsmiljö oavsett väderförhållanden.
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har materialkunskap inom bygg/järnvaror
• Har tidigare erfarenhet av lagarbete
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
