Lagerarbetare | Tawi Kungsbacka | Heltid
Manpower AB / Lagerjobb / Kungsbacka Visa alla lagerjobb i Kungsbacka
2026-03-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och engagerad lager- och logistikmedarbetare som trivs i en operativ roll med ansvar och variation? Vi på Manpower söker nu drivna konsulter till ett spännande uppdrag hos Tawi i Kungsbacka. Här får du möjlighet att arbeta i ett etablerat logistikteam inom tillverkande industri och bidra till effektiva flöden, kvalitet och ständiga förbättringar. Låter det som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
Ort: Kungsbacka
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader (visstid) med eventuell möjlighet till förlängning
Om jobbet
Som lager- och logistikmedarbetare hos Manpower, ute hos vår kund Tawi, blir du en viktig del av det dagliga logistikarbetet. Du arbetar operativt med in- och utgående gods, lagerhantering samt plock och pack enligt uppsatta rutiner och planering. Rollen innebär både praktiskt arbete och administrativa moment i företagets ERP-system.
Du ingår i ett sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och förbättringsarbete är centrala delar. Fokus ligger på kvalitet, säkerhet och effektivitet i hela logistikflödet.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Hantera inkommande och utgående gods, inklusive mottagning, kontroll, registrering och utlastning
Utföra plock, pack och lagerpåfyllnad enligt daglig planering
Arbeta löpande i ERP-system för in- och utleveranser samt lageruppföljning
Identifiera och rapportera avvikelser i material och produkter till Team Leader
Bidra till ordning och reda i lagret enligt 5S samt följa säkerhets- och arbetsmiljörutiner
Delta aktivt i avdelningens förbättrings- och arbetsmiljöarbete
Bidra till att teamet når sina dagliga mål för plock, pack och leveranser
Utveckla din kompetens för att öka flexibiliteten i teamet och stödja kompetensmatrisen
Samarbeta nära med kollegor och andra avdelningar
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av lager- och logistikarbete och som trivs i en strukturerad, operativ roll där kvalitet och samarbete är i fokus. Du är noggrann, ansvarstagande och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av logistik- och lagerarbete, gärna från tillverkande industri
God datorvana samt erfarenhet av arbete i ERP-system och Office-paketet
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Giltigt truckkort, A1-4 och B1-4
Körkort och tillgång till bil
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 KUNGSBACKA Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9819498