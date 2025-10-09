Lagerarbetare/ Spånga/Extra
Aleja AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleja AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet. Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag. Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning. För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete.
Är du studerande? Vill du tjäna lite extra pengar? Då har du hittat rätt! Räddningspatrullen hos aleja söker nu nya rekryter. Vår patrulls funktion är att hoppa in när vi behöver akut hjälp ute hos kund, det vid tex sjukdomar hos vår egen eller kundens personal, Oförutsedda arbetstoppar eller andra akuta uppdrag. Viktigt är dock att du kan avsätta minst två hela vardagar i veckan, alltså ej helger eller håltimmar, allt för att vi ska ha möjlighet att erbjuda dig arbetstillfällen. Vi ser gärna att du som studerar och söker denna tjänst är inskriven på längre studier och att du minst har ett år kvar av dina studier. aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet. Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning. Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vi söker personal till ett lager beläget i Spånga. Din arbetsuppgift blir att hjälpa till med packning och plockning av kundens produkter.
Vår kund arbetar med sjukvårdsprodukter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: rp@aleja.se Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
163 51 SPÅNGA Arbetsplats
aleja ab Jobbnummer
9548764