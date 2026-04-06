Lagerarbetare sökes till Helsingborg
Astani Wear AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-04-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Agil Rekrytering söker lagerpersonal för extrajobb till uppdrag hos kund i Helsingborg. Uppdraget passar dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lagerverksamheten fungerar effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt fastställda rutiner
• Hantering av inkommande leveranser
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
• Bidra till ett stabilt och effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med ett aktivt tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Erfarenhet från lager eller logistik är meriterande men inget krav
Förutsättningar
• Plats: Helsingborg
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9838289