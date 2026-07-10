Lagerarbetare sökes
Aktiebolaget Tage Lindblom / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-10
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Tage Lindblom har levererat livsmedel till svenska kök i över 100 år. Vi säljer och marknadsför ett brett sortiment, främst på den svenska storhushållsmarknaden samt livsmedelsindustrin. Vår portfölj består av produkter med flera välkända varumärken. Vårt sortiment består främst av kolonialvaror samt ost & mejeriprodukter. En stor andel av produkterna är ekologiska och man hittar dem hos de flesta av landets restaurang- och storhushållsgrossister. Våra produkter serveras bl.a. på skolor, restauranger, hotell och caféer runt om i hela Sverige varje dag. Vi omsätter ca 500 mkr och är 25 medarbetare som verkar i en familjär anda. Företaget har haft en mycket fin utveckling sedan flera år. När vi vidareutvecklar vårt företag och vårt sortiment förvaltar vi också ett arv och en historia – där alla medarbetare jobbar tillsammans för att leverera så mycket nytta som möjligt till våra kunder. Vårt huvudkontor ligger i Järfälla och vårt lager är beläget i Linköping.
Lagerarbetare hos AB Tage Lindblom i Linköping
Som lagerbetare hos Tage Lindblom så ska du kunna arbeta självständigt men även som en del i vårt team på 5 personer i Linköping. Vi söker dig som är intresserad av ett jobb där man får arbeta med allt som ingår i ett lager, allt från inleverans till utleverans och däremellan.
Du kommer att jobba i nära samarbete med lagerchef och 4 andra medarbetare men även via telefonkontakt då vi arbetar mycket med vårt kontor i Järfälla och säljare över hela Sverige.
Hos oss får du lön enligt Handelsanställdas förbunds avtal. Vi har även ett friskvårdsbidrag man får ta del av.
Arbetsuppgifter, bl.a.:
Det är viktigt att man klarar att ha ett bra samarbete med övriga i vårt team. Vi har en rotation så man får arbeta med alla olika delar av ett lager, allt från inleverans till orderplock, kvalitetskontroll, övrig lagerhantering etc.
Arbetsbelastningen varierar och man måste klara av att under vissa perioder arbeta med en högre arbetsbelastning.
Intern kommunikation är viktig då samarbetet måste fungera bra då vi är få medarbetare som arbetar på lagret.
Våra arbetstider är förlagda till dagtid.
Meriterande
Truckkort och körvana – Vi använder främst ledstaplare och skjutstativtruck.
God datorvana
Erfarenhet från lagerarbete
Talar och skriver obehindrat på svenska
Ha bra sifferminne
Ansvarstagande och positiv inställning till att jobba på vårt lager och ha en vilja att lära sig nya saker
Klara av att jobba i ett högt tempo
God fysik då vi rör oss en hel del och det förekommer tunga lyft
Övrig information
Omfattning: 1 st Heltidsanställning
När: Så snart som möjligt
Var: Linköping
Om du tycker att du skulle passa in som Lagerarbetare hos oss på Tage Lindblom så ser fram emot din ansökan.
Sista ansökningsdagen är: 2026-08-14, urval sker löpande.
Tillträde snarast.
Har du frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta Lagerchef, Sami Abouemira, på mejldress nedan.
Ansökan mailas till rekrytering@tagelindblom.se http://www.tagelindblom.sehttps://www.facebook.com/tagelindblomab/http://www.linkedin.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: rekrytering@tagelindblom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Tage Lindblom
(org.nr 556020-9107), https://www.tagelindblom.se/
Köpetorpsgatan 8 (visa karta
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582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tage Lindblom AB Jobbnummer
9999731