Lagerarbetare/Plockpersonal
2026-01-02
Under våren flyttar vårt lager till Jönköping och därmed behöver vi förstärka vårt lagerteam. Som lagerarbetare hos Skårebo energi AB ansvarar du för att utföra dagliga arbetsuppgifter inom plock, packning, inleverans och utleverans. Du arbetar efter satta rutiner och riktlinjer och bidrar till ett effektivt och välorganiserat lagerflöde.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Plocka och packa kundorder enligt gällande instruktioner.
Ta emot och inleverera gods, inklusive kontroll av mängder och avvikelser.
Förbereda och skicka utleveranser samt hantera fraktetiketter och dokumentation.
Utföra löpande lagerpåfyllnad och bidra vid inventeringar.
Använda truck och övrig utrustning enligt utbildning och säkerhetsföreskrifter.
Följa fastställda rutiner inom kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Bidra till ordning och reda i alla lagerutrymmen.
Rapportera avvikelser, skador eller fel direkt till Teamleader.
KRAV PÅ ERFARENHET, UTBILDNING & KOMPETENS
KRAV
• Erfarenhet av lagerarbete.
• Truckkort A och B, samt körkort B
• Flytande svenska
Om du ej uppfyller dessa krav ber vi dig vänligen men bestämt att inte skicka in din ansökan.
MERITERANDE
Grundläggande systemvana (WMS/affärssystem)
ADR 1.3
Är det dig vi söker? Då mailar du oss din ansökan med CV och personligt brev till jobba@skarebo.se
Märk din ansökan med Lagerplockare
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen gått ut så tveka inte att söka.
Skårebo tar ordet!
Skårebo har förmånen att utgöra Skandinaviens största nisch leverantör inom e-mobility av laddlösningar, egenutvecklade och tillverkade tillbehörsprodukter, kundanpassad lagerhållning, logistik- och betaltjänster och besitter det sällsynta helhetserbjudandet i form av att kunna erbjuda allt detta under ett och samma tak. Mot denna bakgrund så har vi höga ambitioner och goda utsikter inför framtiden.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
