Lagerarbetare Milton Svetige AB

2025-08-18
Milton Sverige AB är ett företag som arbetar med handel, service och försäljning av olika typer av värmeprodukter. Milton Sverige AB har kontor i Helsingborg och Malmö, våra försäljare och servicetekniker arbetar rikstäckande. Vi utför försäljning av olika värme produkter samt service. Vi agerar även som teknisk konsult vid större värmeinstallationer. Vår serviceavdelning erbjuder driftsättning, serviceavtal, garantisystem och tekniskt stöd för montörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av orderhantering, paketering, lagerhållning, leveranser och försäljning.
För att lyckas i tjänsten som lagerarbetare på Milton krävs det att du är noggrann och ordningsam. Du har ett tillmötesgående sätt gentemot kunder, leverantörer och självklart även dina kollegor. Du är flexibel och har lätt för att lära. Det är en fördel om du har en viss datavana, vi arbetar i Office och SPCS. Har du tidigare erfarenhet från lagerarbete är det meriterande men inte ett krav. Då Milton är en liten firma så hjälps vi åt med allt från städning till gräsklippning, detta förväntar vi oss inte ska vara något problem för dig.
Lämna gärna löneanspråk i samband med att du skickar in din ansökan. Det är inget krav att lämna löneanspråk men dessa ansökningar kommer att prioriteras.
Bra arbetstider, 08.00 - 16.00 måndag till fredag, inga helger, friskvårdsbidrag och bonus. Trevliga Personalaktiviteter ett par gånger per år. Sist men inte minst erbjuder vi dig en arbetsplats med fantastiska kollegor och ett härligt arbetsklimat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
