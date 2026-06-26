Lagerarbetare Alingsås

Incorp Väst AB / Lagerjobb / Alingsås
2026-06-26


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Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten

Incorp fortsätter växa genom ökat förtroendet från våra kunder inom hållbar lagerhantering.

Till våra interna logistikcenters i Alingsås och våra kunders lager inom våra geografiska område söker vi nu fler lagermedarbetare.

Vi tror att du som söker:

Har en slutförd gymnasieutbildning.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Strävar efter god ordning och reda.

Extra meriterande är om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och/eller truckkort.

Vi letar efter dig som delar våra ledord som är positiv, pålitlig och arbetsam. Stor vikt kommer läggas vi personlig lämplighet.

Arbetstiderna är under mån-fre och dagtid.

Låter detta som en spännande tjänst och något för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.



Om arbetsgivaren
Vårt motto är att vi vill växa tillsammans med våra kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Incorp Väst AB (org.nr 556808-5301), https://incorp.se/jobba/?
441 39  ALINGSÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9980285

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