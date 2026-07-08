Lagerarbetare
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2026-07-08
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Vill du jobba i en fartfylld miljö och bli en del av ett engagerat team inom skog och trädgård? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Entreprenadbutiken är en välsorterad skog- och trädgårdsbutik i Göteborg som levererar maskiner, tillbehör och service till både företag och privatpersoner. Vi brinner för kvalitet, kunskap och personlig service.
Om rollen: I tjänsten kommer du att arbeta med att plocka ordrar efter plocklista med hjälp av scanner samt ta emot gods och genomföra inleveranser i vårt system. Arbetet sker i ett högt tempo och innebär en del tunga lyft, vilket kräver att du har god fysisk kondition. Förutom lagerarbete kommer du även att hantera vissa kundtjänstärenden via e-post, så det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt. Under perioder med högre belastning, som sommarsäsongen, kan övertid förekomma.
Som lagerarbetare hos oss får du en viktig roll i det dagliga arbetet på lagret. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Varumottagning och uppackning
Plock och pack av kundordrar
Lagerhållning och inventering
Enklare truckkörning (vid behov och behörighet)
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager, orderplock eller godsmottagning
Har truckkort och B-körkort
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska
Är van vid att hantera kundärenden via e-post
Är flexibel och kan arbeta längre dagar när det behövs
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med arbetstider måndag till fredag, kl. 08.00–17.00
6 månaders visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Start omgående
Observera att kandidater som inte uppfyller samtliga krav kommer att sorteras bort.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv – urval sker löpande!
Välkommen med din ansökan och bli en del av Entreprenadbutiken i Göteborg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: jobb@entreprenadbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entreprenadbutiken I Göteborg AB
(org.nr 556553-4566), http://www.entreprenadbutiken.se
Transportgatan 39 (visa karta
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422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transportgatan 39 Jobbnummer
9996739