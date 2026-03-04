Lagerarbetare
Mårdskog & Lindkvist AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-03-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mårdskog & Lindkvist AB i Jönköping
, Norrköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Lagerarbetare / Truckförare - Säsongsarbete / Sommarjobb
Mårdskog & Lindkvist AB, Jönköping
Mårdskog & Lindkvist AB söker drivna och noggranna lagerarbetare/truckförare till vårt lager i Jönköping för säsongsarbete (maj-september) och sommarjobb (juni-augusti).
Vi är en restauranggrossist i Sydsverige med lager i Norrköping, Jönköping och Kalmar.
Med över 8 000 artiklar levererar vi varor till restauranger, storkök och gatukök med hög service och leveranssäkerhet.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• Orderplock
• Inleverans av varor utifrån plocklista
• Arbete på kolonial-, frys- eller frukt och grönt- avdelningen
• Självständigt arbete i högt tempo
Vi söker dig som:
• Har truckkort A1-A4
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
• Ha en positiv inställning
Skjutstativkompetens är meriterande.Anställningsvillkor
• Säsongsanställning: maj-september
• Sommarjobb: juni-augusti
• Heltid och deltid, dag- och kvällsskift
• Lön enligt kollektivavtal
Ansökan: Skicka till lager.jkp@mardskog.se
Frågor besvaras av Marcus Gustafsson lager.jkp@mardskog.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: lager.jkp@mardskog.se Arbetsgivare Mårdskog & Lindkvist AB
(org.nr 556080-6449)
Grossistgatan 9 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Jobbnummer
9776115