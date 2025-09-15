Lagerarbetare
Hej!
Trivs du i ett fysiskt arbete där du får samarbeta tillsammans med andra? Då kan du vara vår nästa medarbetare till vårt nya logistikcenter i Kumla med start i Örebro! Vi söker flera arbetsvilliga personer som är flexibla, ansvarstagande och trivs i en fartfylld miljö. Vidare är du en lagspelare som kan stötta upp för andra och är effektiv.
Under hösten behöver vi stärka upp vårt team med engagerade medarbetare med och utan truckkort. Vi kan just nu erbjuda timanställningar, främst eftermiddag/kväll måndag till fredag.
Under 2026 kommer vårt nya logistikcenter i Kumla att tas i drift och kommer att utgöra navet för Solars Sveriges distribution. Lagret är i huvudsak indelat i avdelningarna godsmottagning, smågods, volymgods, långgods och kabelhantering. Denna tjänst är först aktuell på centrallagret i Örebro, under 2026 öppnar vi upp vår verksamhet i Kumla dit du som medarbetare följer med oss!
Här är våra värdeord som är avgörande för att trivas och lyckas i rollen som lagerarbetare hos oss på Solar:
Glöd: Du kan visa passion, dela inspiration och motivera dig själv och andra runt omkring dig.
Mod: Du vågar tro på dig själv, vågar göra misstag, vågar utmana och våga starta ditt äventyr.
Smartfun: Låt oss vara innovativa och starka tillsammans, vi firar våra framgångar och har roligt.
Erfarenhet av lagerarbete
God fysik
Grundläggande datorkunskaper
Truckkörkort A+B (meriterande)
Vi erbjuder bland annat förmåner som
Kollektivavtal och tjänstepension är grundläggande självklarheter
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring - Grupp och individ
Förmånscykel
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss, några av dessa kan du läsa om här.
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi rekryterar löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan reda idag! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: HR, hr@solar.se
. Vi tar enbart via emot ansökningar via systemet.
I Solars rekryteringsprocess krävs ett utdrag ur brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan via länk!
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett deltidsjobb.
Solar Sverige AB (org.nr 556241-0406)
HR
Alice Caesar HR@solar.se
9507779