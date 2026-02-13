Lagerarbetare - heltid (Bromma)
2026-02-13
Om jobbet
Vi söker en lagerarbetare på heltid till vårt team i Bromma!
Om jobbet:
Plock och pack av varor
In- och utlastning
Ordning och reda på lagret
Vi söker dig som:
Har grundläggande svenska (lätt svenska)
Är noggrann och arbetsvillig
Har god arbetsmoral och gillar att jobba i team
Tid: Heltid
Plats: Bromma
Start: Omgående
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: karolina@ncw.nu Omfattning
