Lagerarbetare - heltid (Bromma)

NanoClean World AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-13


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NanoClean World AB i Stockholm

Om jobbet
Vi söker en lagerarbetare på heltid till vårt team i Bromma!
Om jobbet:
Plock och pack av varor
In- och utlastning
Ordning och reda på lagret

Vi söker dig som:
Har grundläggande svenska (lätt svenska)
Är noggrann och arbetsvillig
Har god arbetsmoral och gillar att jobba i team

Tid: Heltid
Plats: Bromma
Start: Omgående
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: karolina@ncw.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NanoClean World AB (org.nr 559076-2877)

Jobbnummer
9741647

Prenumerera på jobb från NanoClean World AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NanoClean World AB: