Lagerarbetare - Heltid
2025-08-23
Vi söker dig som brinner för högklassig service. Söker du en arbetsplats där du får ta stort eget ansvar och där initiativ och att vara en lagspelare uppskattas? Då är Convini, stället för dig!
Du har en central roll i vår logistik- och installations kedja, med primärt ansvar för att drifta och utveckla vårt reservdelslager. I rollen är du är en viktig länk i vår serviceprocess och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att serva vår serviceorganisation med reservdelar, även försörjning till våra övriga lager i Sverige som vi veckovis hanterar. Du är en viktig länk för att säkra att rätt utrustning finns på plats i rätt tid.
Arbetsuppgifter:
Inköp och plockning av reservdelar
Inköp av kaffemaskiner och förbrukningsmaterial
Säkerställa korrekta lagersaldon genom kontinuerlig uppföljning
Delta i månatliga inventeringar
Garantiärenden
Diverse administrationsuppgifter som materialadministration tex.
Vid behov vara behjälplig inom övriga lagerfunktioner
För oss är det viktigt att du har ett naturligt driv och ett strukturerat arbetssätt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta tvärfunktionellt. Du är trygg i att arbeta i system och har ett öga för detaljer samtidigt som helheten.Kvalifikationer
Erfarenhet av lager- och flödeshantering
God systemvana (Excel, affärssystem)
Förmåga att planera inköp och arbeta proaktivt
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Truckkort A + B
Övrig information
Omfattning: Heltid, 7-16
Start: Omgående
Lön: Grundlön + provision
OBS! Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas ner om behovet ändras.
