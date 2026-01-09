Lagerarbetare - Heltid
2026-01-09
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull lagerarbetare på heltid till vår kund i Sundsvall. Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo och som vill vara en viktig del av den dagliga logistiken.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Som lagerarbetare arbetar du med hantering av varor och säkerställer att flödet på lagret fungerar effektivt och korrekt. Arbetet sker både självständigt och i team.Dina arbetsuppgifter
Mottagning och inleverans av varor
Orderplock och packning
Lastning och lossning
Lagerhållning och inventering
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning
Kan kommunicera på svenska
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Truckkort
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Introduktion och möjlighet till utveckling
En stabil arbetsmiljö med engagerade kollegor
Anställningsvillkor
Ort: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Skift eller dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9674979