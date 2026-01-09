Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Sundsvall
2026-01-09


Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull lagerarbetare på heltid till vår kund i Sundsvall. Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete i ett högt tempo och som vill vara en viktig del av den dagliga logistiken.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om tjänsten
Som lagerarbetare arbetar du med hantering av varor och säkerställer att flödet på lagret fungerar effektivt och korrekt. Arbetet sker både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Mottagning och inleverans av varor

Orderplock och packning

Lastning och lossning

Lagerhållning och inventering

Säkerställa ordning och struktur på lagret

Vi söker dig som

Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande

Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo

Har god samarbetsförmåga och positiv inställning

Kan kommunicera på svenska

Meriterande

Erfarenhet av lagerarbete eller logistik

Truckkort

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Introduktion och möjlighet till utveckling

En stabil arbetsmiljö med engagerade kollegor

Anställningsvillkor

Ort: Sundsvall

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Skift eller dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9674979

