Lageransvarig Till Pr Home I Viared/borås
2026-02-27
Vill du vara med och leda en engagerad lagerverksamhet där teamkänsla står i fokus? Vi söker nu en lageransvarig till PR Homes lager som vill ta ett operativt ledaransvar. Detta är rollen för dig som är en trygg ledare och som gillar att arbeta taktiskt nära verksamheten!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I denna roll är du nyckelpersonen som håller ihop det dagliga arbetet, skapar tydlighet för teamet och säkerställer att PR Homes produkter hanteras korrekt från inleverans till utleverans. Rollen är både strategisk och hands-on, vilket innebär att du är en närvarande ledare som engagerar dig i det dagliga arbetet tillsammans med ditt team. Du arbetar för en kostnadseffektiv lagerdrift där fokus ligger på produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och kundnöjdhet. Rollen innebär också att du är med och bidrar till utveckling av lagerverksamheten genom förbättringsarbete och projekt samt samverkar aktivt med andra avdelningar för att uppnå gemensamma mål.
Huvudsakliga ansvarsområden;
Helhetsansvar för daglig lagerdrift: planering och uppföljning av operativa flöden inklusive inleveranser, plock, pack och utleveranser
Operativt arbete i lagerverksamheten, inklusive truckkörning
Personalansvar och bemanning: leda och utveckla lagermedarbetarna genom tydlig målstyrning, säkerställa rätt bemanning i samarbete med VD och externa bemanningspartners
Arbetsmiljö: ansvar för arbetsmiljön på lagret och verka för en trygg och hållbar arbetsplats
Process- och rutinansvar: dokumentation och uppföljning av rutiner, identifierar och genomför förbättringar
Inköp av driftsmaterial: ansvar för beställning av emballage och övrigt material för att säkerställa en fungerande drift
Systemkunskap: ansvar för att nyttja och utveckla användandet av de system som används i lagret.
Vem är du?
Vi söker dig som är en god och kommunikativ ledare, med förmågan att få med dig teamet. Du är en jordnära person som gillar att arbeta operativt nära verksamheten, och du gillar även att köra truck. Du sätter lagkänslan i fokus och leder gärna med humor och värme. Vidare är du pålitlig och strukturerad - runt dig är det alltid ordning och reda. Eftersom rollen är både strategisk och operativ krävs att du är lösningsfokuserad och har en praktisk inställning.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av ledarskap inom lager/logistik. Erfarenhet från lagerverksamhet inom retail/e-handel/butiksplock är meriterande
Erfarenhet av lagerarbete och logistikflöden
Erfarenhet av budgetarbete, resultat och uppföljning
Minimum gymnasieutbildning krävs för tjänsten
Truckkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God data/systemkunskap, erfarenhet från Garp är meriterande
I denna rekrytering kommer stort fokus ligga både på din arbetslivserfarenhet och dina personliga egenskaper, vilket du bör kunna styrka med goda och relevanta referenser.
Om PR Home
PR Home of Scandinavia AB, grundat 1983, är ett väletablerat svenskt företag med fokus på dekorativ belysning för hem och offentliga miljöer. Företaget har sitt huvudkontor, lager och showroom i Viared/Borås, och är idag en av de ledande aktörerna inom belysning i Norden. Sedan 2022 ingår PR Home i Storskogen-koncernen, vilket har stärkt företagets position ytterligare och möjliggjort fortsatt tillväxt inom både Sverige och internationellt.
Vad kan PR Home erbjuda dig?
Som lageransvarig hos PR Home får du en viktig roll i ett mindre företag med starkt kundfokus. Du ges möjlighet att vara med och påverka och utveckla lagerverksamheten. Detta är en arbetsplats där samarbete, ansvar och engagemang står i centrum. Du kommer verka i en dynamisk miljö där du både leder och själv är med i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta:
Företag: Direktrekrytering till PR Home https://www.prhome.se/
Tjänst: Lageransvarig
Lönetyp: Fast månadslön
Omfattning: Heltid 100%, vardagar kl. 07-16
Tillträde: Omgående
Placeringsort: Viared/Borås
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför uppskattar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker endast genom www.adwisehr.se.
Rekryteringen sker i samarbete med AdwiseHR. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Kajsa Sundqvist på kajsa.sundqvist@adwisehr.se
Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdwiseHR i Väst AB
(org.nr 556915-3470), https://www.prhome.se/
Viaredsvägen 32 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
PR Home of Scandinavia Kontakt
Kajsa Sundqvist kajsa.sundqvist@adwisehr.se Jobbnummer
9767391