Lageransvarig med tekniskt intresse

På grund av ny lagstiftning behöver vi stärka vårt fokus på lagerhantering, och vi söker därför dig som vill ta ansvar för lagret på Barnhjälpmedelscentralen!
Tjänsten innefattar även vissa tekniska arbetsuppgifter, vilket gör att ett tekniskt intresse är en fördel.
Din arbetsplats
Barnhjälpmedelscentralen är en del av Hjälpmedelsservice och ansvarar för hjälpmedel till barn med funktionsnedsättningar inom områdena rörelse, kognition och kommunikation. Vi fungerar som en stödfunktion för förskrivare av hjälpmedel till barn. I vårt uppdrag ingår bland annat lagerhållning, rekonditionering samt in- och utleveranser av hjälpmedel. Vi hanterar även sortiment, erbjuder rådgivning, genomför utprovningar och anpassningar samt utför tekniskt underhåll.
Vår största uppdragsgivare är barn- och ungdomshabiliteringen och våra lokaler och kontor är belägna där. Barnhjälpmedelscentralen består idag av fem medarbetare, varav två hjälpmedelskonsulenter, en rehabiliteringsingenjör samt två tekniker/lagerpersonal. Vi är ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra, trivs tillsammans och driver utvecklingen framåt.
Verksamheten tillhör organisatoriskt Hjälpmedelsservice, vilket innebär att du - utöver dina kollegor på Barnhjälpmedelscentralen - även har kollegor inom Hjälpmedelsservice.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att ansvara för lagerstruktur och hantering av inkommande gods, rekonditionera återlämnade hjälpmedel samt plocka och iordningställa hjälpmedel som beställs från lagret.
Tjänsten innehåller även en del administrativa uppgifter såsom inventering, märkning av produkter, hantering av returer och leveransförseningar. Du kommer att ha daglig kontakt och samarbete med hjälpmedelskonsulenter, tekniker och personal inom barn- och ungdomshabiliteringen. Du har även kontakt med patienter, föräldrar och hjälpmedelsleverantörer.
Tjänsten är placerad i våra lokaler hos barn- och ungdomshabiliteringen, men arbetet innebär även resor inom Värmland.
Dina kunskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom logistik och lagerhantering. Du är serviceinriktad, noggrann och strukturerad, med god förmåga att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter under eget ansvar. Vi ser gärna att du är initiativrik och har ett nytänkande förhållningssätt som bidrar till utveckling och förbättringar inom lagerverksamheten. Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har god datavana och är bekväm med att arbeta i olika digitala system. Arbetet innebär användning av vårt verksamhetssystem Sesam, vilket du får introduktion och utbildning i. Du bör även ha goda kunskaper i att använda e-post, Word och Excel.
Arbetet kan periodvis vara intensivt, vilket ställer krav på god anpassningsförmåga och stresstålighet. Det förekommer även tunga lyft. Du trivs med praktiska uppgifter och har ett genuint intresse för tekniska lösningar. Rollen kräver flexibilitet då arbetsuppgifterna varierar och ansvarsområden kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
Du behöver behärska svenska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande, då vi möter patienter med olika etniska bakgrunder och modersmål.
Resor förekommer i tjänsten, och B-körkort är ett krav.
Om Region Värmland
