Lageransvarig - RMS & Södergrens
2025-11-03
Lageransvarig på RMS Lagerinredningar & Södergrens Metallindustri AB
Trivs du när det är ordning, tempo och teamwork? Gillar du att ha koll på flöden, driva förbättringar och vara mitt i verksamheten där det händer? Då kan det här vara din chans. RMS Lagerinredningar och Södergrens Metallindustri i Eskilstuna söker nu en lageransvarig som vill ta ansvar, utveckla verksamheten och vara en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
Som lageransvarig planerar, leder och deltar du i det dagliga arbetet på lagret. Du ansvarar för att flödena fungerar smidigt, att leveranserna håller hög kvalitet och att allt skickas i tid. Rollen innebär både strategiskt ansvar och praktiskt arbete, vilket gör dagarna varierande och meningsfulla. Du arbetar tätt ihop med produktion, montage och försäljning, och är en nyckelperson i att skapa struktur, effektivitet och ordning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och planera det dagliga arbetet på lagret
Ansvara för logistikflöden, personal och lagerkvalitet
Arbeta i affärs- och lagerhanteringssystem (Monitor och Spiris/Visma)
Optimera lagerytor och materialflöden
Genomföra inventeringar och kvalitetskontroller
Identifiera förbättringsområden och driva utveckling
Stötta och utveckla medarbetarna i vardagen
Ansvara för inköp av lagerartiklar
Vara närmaste arbetsledare för ett team på två personer
Du rapporterar till VD och har en tät dialog med ledningen. Hos oss är beslutsvägarna korta och initiativ välkomnas.
Vi tror att du är rätt person om du:
Har erfarenhet från lagerarbete, gärna inom tillverkande industri
Har arbetat i affärssystem, helst Monitor och gärna även Spiris/Visma
Har erfarenhet av arbetsledning eller vill ta steget in i en ledande roll
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Kommunicerar tydligt och trivs med samarbete
Har ett driv för förbättringar och ordning
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har truckkort och B-körkort
Har du dessutom erfarenhet av LEAN, 5S eller liknande arbetssätt ser vi det som ett plus. Viktigast är dock din inställning till ansvar och närvaro.
Vi erbjuder
En nyckelroll i två växande företag med tydligt fokus och stort engagemang
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Ett engagerat team och en positiv laganda
Arbetstid: måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor
Om företagen
Södergrens Metallindustri
Södergrens är ett Eskilstunabaserat industriföretag med stark lokal förankring och över 70 års erfarenhet av avancerad plåtbearbetning. Vi är ett lösningsorienterat team som laserskär, stansar, svetsar, bockar och bygger - alltid med fokus på kvalitet och kundnytta. Läs mer: www.sodergrens.se
RMS Lagerinredningar AB
RMS är ett etablerat lagerinredningsföretag med över 30 års erfarenhet i branschen. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna, där vårt huvudkontor och centrallager möjliggör snabba beslut, lokal support och smidiga leveranser. Vi samarbetar med marknadens främsta aktörer för att kunna erbjuda Sveriges mest kompletta lagerportfölj, från pallställ och hyllsystem till skräddarsydda helhetslösningar. Läs mer: www.rmslager.se
Om anställningen
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Provanställning sedan tillsvidare
Placeringsort: Eskilstuna
Vi ser fram emot din ansökan till RMS & Södergrens Metallindustri AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: kontakt@sodergrens.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagernansvarug". Omfattning
Södergrens Br Metallindustri AB
VD
VD
Johan Harlén johan.harlen@sodergrens.se +46 70-270 91 23
