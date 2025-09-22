Lageradministratör till kund i Enskede
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Säkerhetsklassat konsultuppdrag - Är du redo för nästa utmaning?
Om uppdraget
I detta spännande konsultuppdrag får du arbeta i en säkerhetsklassad miljö, vilket innebär att du kommer att genomgå en noggrann prövning. Vi söker nu en lageradministratör för ett uppdrag hos vår kund som är en myndighet som arbetar för att förse invånare smidig och pålitlig kollektivtrafik.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia med start 2025-12-01 och som sedan pågår fram till och med 2026-12-01 med möjlighet på förlängning 1 år.
Placering: Enskede Omfattning: 39 timmar per vecka Säkerhetsklassning: Detta uppdrag kräver en godkänd säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju och bakgrundskontroll.
Dina arbetsuppgifter
Hantera lagerförflyttningar och liknande i systemet Agresso
Hantera fakturor och liknande ekonomiarbete i Agresso
Vid behov ta emot förvaltare av det reservdelar och material som finns på lagret
Hjälpa till fysiskt och i Agresso vid årlig inventering Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete inom logistik, där man har hanterat kunder och leverantörer Minst 5 års erfarenhet av lagerarbete Erfarenhet från minst 5 tidigare uppdrag av att ha arbetat med och ta fram rutiner/regler och processer för arbeten inom lagerverksamhet
Meriterande
Inneha truckkort Minst 3 års erfarenhet av IT systemet Agresso eller likvärdigt lagersystem
Tips inför din säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat är det viktigt att du är medveten om vad en säkerhetsprövning innebär. Läs mer om processen och hur du förbereder dig här:
Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju? Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 6 oktober
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070- 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9520533