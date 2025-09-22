Lageradministratör
2025-09-22
Uppdragsbeskrivning
Vår kunds grupp inom logistik består av 4 stycken medarbetare dom driver lagret för kuden i Blåsut. Lagret hantera saker och reservdelar. Gruppen hjälper alla delar av kunden med beställningar och inleveranser av reservdelar som skall finnas för framtida behov. Gruppen hjälper också till att se över olika gruppers behov av reservdelar och är ansvariga för lagersaldon och årliga inventeringar.
Gruppen logistik behöver täcka upp ett behov av en administratör.
Uppdraget består av att hantera order in och ut till kundens lager.
Hantera lagerförflyttningar och liknande i systemet Agresso.
Hantera fakturor och liknande ekonomiarbete i Agresso.
Vid behov ta emot förvaltare av det reservdelar och material som finns på lagret.
Hjälpa till fysiskt och i Agresso vid årlig inventering.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
