Lageradministratör - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Lageradministratör till ett internationellt och väletablerat bolag inom teknik- och logistikbranschen!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Företaget är en internationell aktör inom tekniska produkter och lösningar med verksamhet i flera länder världen över. Bolaget präglas av hög kvalitet, stark teamkänsla och ett stort fokus på effektiva processer och kundservice. Här erbjuds en stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och ett professionellt arbetsklimat.
Om rollen
Som lageradministratör arbetar du med att säkerställa att lager- och returprocesser fungerar effektivt och korrekt. Rollen innebär ett nära samarbete med lagerpersonal, kundservice och andra interna avdelningar där du ansvarar för att hantera returärenden, registrera och följa upp produkter i affärssystem samt säkerställa att dokumentation och administration håller hög kvalitet.
Du arbetar både operativt och administrativt och behöver kunna prioritera mellan flera uppgifter samtidigt i ett stundtals högt tempo. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en miljö där struktur och samarbete är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering och administration av returprodukter
Registrering och uppföljning i interna system
Kontroll och avstämning av lagerrelaterade ärenden
Kommunikation med interna avdelningar och externa kontakter
Hantering av dokumentation och rapportering
Bidra till förbättring av rutiner och processer
Administrativt stöd kopplat till lager och logistik
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Talar och skriver engelska obehindrat
Har god sifferförståelse och gärna erfarenhet eller utbildning inom ekonomi
Har en stark analytisk förmåga
Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
Trivs med att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Är stresstålig och kan prioritera effektivt
Har lätt för att samarbeta och är mottaglig för feedback
Har goda kunskaper i Microsoft Office, främst Word, Excel och Outlook
Är punktlig, ansvarstagande och håller deadlines
Det är meriterande om du har erfarenhet av lageradministration, returhantering eller arbete i affärssystem sedan tidigare.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar kunden i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970516