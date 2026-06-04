Lager & logistikmedarbetare
Bravura Sverige AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vill du arbeta i en roll där du får ta ansvar för hela flödet från inleverans till färdig leverans? Här får du en viktig funktion i att säkerställa att lager och produktion fungerar tillsammans – med fokus på struktur, kvalitet och leveransprecision. Vi söker dig som trivs i en operativ vardag, tar ansvar för ditt arbete och vill bidra till ett välfungerande och organiserat lager.
Om tjänsten och företaget
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos företaget.
Vi kan per idag inte gå ut med företagsnamnet för den här tjänsten. Du kommer självklart få veta vilket företag vi rekryterar till under processens gång, som senast när vi ses på en intervju hos oss.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som lager- och logistikmedarbetare ansvarar du för att säkerställa ett fungerande flöde av material och order mellan produktion, lager och leverans. Du arbetar nära produktionen och bidrar till att varor hanteras korrekt från inleverans till färdig leverans till kund.
Du har en viktig roll i att säkerställa att rätt produkter finns på rätt plats i rätt tid. Arbetet innebär både operativa moment i lagerhanteringen och ett ansvar för att skapa struktur och ordning i lagret. Vid behov stöttar du även produktionen i olika tillverkningsmoment. I rollen ingår även att bidra till förbättringar av arbetssätt och upprätthålla rutiner kopplade till kvalitet och miljö.
Plocka, packa och expediera kundorder samt säkerställa korrekta och punktliga leveranser
Ta emot, kontrollera och registrera inleveranser i affärssystem
Organisera lagret och säkerställa att material placeras rätt samt att arbetsytor hålls strukturerade
Boka transporter och säkerställa korrekt märkning och dokumentation av leveranser
Stötta produktionen vid behov i tillverkning och andra arbetsmoment
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av arbete inom lager och logistik
Truckkort
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, muntligt som skriftligt
Grundläggande kunskaper i Microsoft 365
Meriterande med erfarenhet inom produktionsnära arbete och affärssystem
För att lyckas i rollen tar du ansvar för ditt arbete och följer upp att uppgifter blir korrekt utförda. Du arbetar strukturerat och ser till att skapa ordning omkring dig, vilket gör att du kan hantera flera moment parallellt utan att tappa kvalitet. Du samarbetar naturligt med andra funktioner och bidrar till ett fungerande flöde mellan lager och produktion. När något inte fungerar uppmärksammar du det och lyfter det vidare i tid. Rollen kräver också att du kan anpassa dig efter förändrade behov i verksamheten och hitta lösningar när förutsättningarna varierar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854291-2036939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9948639